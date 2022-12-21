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الرياضي

جوارديولا: ميسي الأفضل على مر العصور حتى بدون كأس العالم

جوارديولا: ميسي الأفضل على مر العصور حتى بدون كأس العالم
21 ديسمبر 2022 18:24

 
لندن (رويترز) 

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قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى بدون الفوز بكأس العالم لكرة القدم.
وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم يوم الأحد الماضي.
كما فاز اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، والذي استمتع بفترة عامرة بالألقاب تحت قيادة جوارديولا خلال وجوده في برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم في قطر.
وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة "إنه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور، بالنسبة لي هو الأفضل. لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة ما فعله ميسي، الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييجو مارادونا.. تكون وجهة نظرهم عاطفية. لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز ميسي بكأس العالم لن يتغير رأيي".
وقال جوارديولا إن لاعبي سيتي الـ 16 الذين شاركوا في كأس العالم سيعودون تدريجيا للتركيز على مهمتهم مع النادي.
وأضاف "اليوم، عاد ستة لاعبين. خاضوا تجربة فريدة. آمل أن يعودوا في حالة معنوية مرتفعة وفي غضون أربع سنوات يمكنهم الحصول على تجربة أخرى في كندا والمكسيك والولايات المتحدة".
وتابع: "اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم في حالة أفضل من اللاعبين الموجودين هنا. سيرجيو جوميز وإرلينج هالاند ورياض محرز وكول بالمر فقدوا الإيقاع قليلا مقارنة بالثنائي رودري ومانويل أكانجي".
وختم: "لست قلقا بشأن مارس أو أبريل. خاض كل لاعب الآن بطولة مختلفة مع مدرب مختلف ... لدينا مباراة مهمة غدا، ثم (في الدوري الإنجليزي الممتاز) ضد ليدز (يونايتد). جدول يناير يتطلب الكثير من العمل لذلك نريد إعادتهم في أسرع وقت ممكن". 

ليونيل ميسي
بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
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