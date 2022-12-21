«سبارتن خورفكان 2023» ينطلق 28 يناير المقبل

الشارقة (وام)

ينظم مدّرج خورفكان التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة و«سبارتن»، العلامة الأبرز لسباقات العقبات والتحمل وتخطي الحواجز في العالم، بطولة «سبارتن خورفكان 2023» ذات السباقات مختلفة الفئات والمستويات، التي ستقام يوم السبت 28 يناير المقبل.

تأتي البطولة في إطار تعزيز السياحة الرياضية من خلال وضع المشاركين على موعد مع المغامرة والتشويق وسط الطبيعة الساحرة والمعالم السياحية البارزة التي تتمتع بها عروس الساحل الشرقي.

وتعد خورفكان بتضاريسها الفريدة التي تمتزج ما بين الجبال الشاهقة والشواطئ الرملية الساحرة وجهة مثالية لسباقات التحدي والمغامرة، إذ تكتسب المدينة مكانة سياحية متميزة كونها واحدة من أجمل المدن الساحلية، لما تتمتع به من معالم طبيعية وأثرية ووجهات سياحية متعددة.

وقسمت الجهة المنظمة المنافسات إلى ثلاثة سباقات رئيسية، يستهدف السباق الأول الأطفال من عمر 4 إلى 14 عاماً وتقام فيه المنافسات على مسافة تتراوح بين 800 وحتى 3200 متر.

أما التحدي الثاني، فهو «سباق السبرنت» ويتم في مسار مليء بالحواجز والعقبات على مسافة 5 كيلو مترات، في حين تم تخصيص 10 كيلو مترات لمنافسات «سباق السوبر».

ومن المقرر أن تنطلق السباقات من مدّرج خورفكان الأيقونة الاستثنائية والتحفة المعمارية التي شيدت على جبل السَيْده، ويجمع في تصميمه ما بين العمارة الرومانية والحضارة الإسلامية.

وأكد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الشراكة بين مدّرج خورفكان و«سبارتن» العلامة الرائدة في سباقات العقبات والتحمل وتخطي الحواجز في العالم، تأتي دعماً لرؤية إمارة الشارقة في بناء مجتمعات صحية يعي أفرادها أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال إقامة مثل هذه المنافسات التي تمنح الأفراد والعائلات بمختلف مستوياتهم وقدراتهم البدنية تجربة رياضية وسياحية استثنائية تتنوع فيها التحديات من تسلق على الجدران وحواجز الأسلاك الشائكة والتأرجح بالحبال والجري وغيرها.

وأوضح أن «سبارتن خورفكان» يهدف إلى تشجيع التزام المجتمع بأساليب الحياة الصحية، عبر الإقبال على مختلف الأنشطة الرياضية ودعم سباق مضمار الحواجز في الدولة، بالإضافة إلى توفير أماكن جاذبة للعائلات من أجل الاستمتاع بالمناسبات الرياضية، كما تشجع مختلف شرائح المجتمع المستهدفة على المشاركة في ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب المحلية ودعمها لتمثيل الدولة والتنافس في سباقات الحواجز والعقبات محلياً وإقليمياً ودولياً.

واستعداداً للمنافسات، يوفر «سبارتن» جولات تدريبية استباقية للمشاركين، يقدم فيها مدربو اللياقة البدنية المعتمدون نصائح عن التغذية الصحية وشرب الماء، بهدف التجهيز البدني الجيد للمتسابقين قبل انطلاق الأنشطة الرياضة، كما تأتي هذه التدريبات لتوعية المجتمع بأساسيات الصحة وطرق المحافظة على الجسم السليم.