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الرياضي

ميرزا بطل العرب للدراجات «ضد الساعة»

ميرزا بطل العرب للدراجات «ضد الساعة»
21 ديسمبر 2022 17:23

رضا سليم (الشارقة)

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أحرز يوسف ميرزا نجم منتخب الإمارات للدراجات، الميدالية الذهبية في سباق الفردي ضد الساعة ضمن منافسات البطولة العربية المجمعة الثالثة التي تستضيفها إمارة الشارقة، بمشاركة 17 دولة عربية، ويتصدر جدول منتخبنا قمة الترتيب بعد اليوم الخامس برصيد 19 ميدالية ملونة، منها 10 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، متفوقاً بفارق 7 ذهبيات عن منتخب الجزائر الذي أحرز 12 ميدالية ملونة.
وأحرز يوسف ميرزا ذهبية السباق الذي جرى بمدينة كلباء وشارك فيه 16 لاعباً، من ضمنهم سيف معيوف لاعب منتخبنا الوطني، وحل في المركز الثاني البحريني أحمد مدن، وجاء عز الدين لاعب الجزائر في المركز الثالث، وشهد اليوم الخامس أيضاً سباق الفردي ضد الساعة ناشئين، حيث فاز العراق بالميداليتين الذهبية والفضية وجاءت السعودية في المركز الثالث، ويشهد اليوم السادس من البطولة ثلاثة سباقات قوية وهي فردي عام شابات، فردي عام، شباب، فردي عام إناث وذلك في منطقة نزوي بالشارقة.
حضر المنافسات وتكريم الفائزين، الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات، والأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود، رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي والعربي للدراجات، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي وياسر الدوخي مدير البطولة، والمستشار عمر بن حنيفة رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وعدد كبير من أعضاء الاتحاد العربي للدراجات.

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