مبابي يعود إلى تدريبات سان جيرمان



باريس (أ ف ب)

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصورة مفاجئة إلى تدريبات باريس سان جيرمان، بعد ثلاثة أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين.

ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على تويتر يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جيرمان، وأرفق تغريدة أخرى عبارة «عاد كيليان مبابي إلى التدريبات».

وشكلت عودة مبابي إلى التمارين خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار أنّ اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل إلى عشرة أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم.

وكان من المتوقع أن يعود مبابي، هداف كأس العالم (8 أهداف) وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتباراً من يناير 2023.

من الواضح أن اللاعب الذي ظهر متأثراً بهزيمة «الديوك» أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي ناري، أراد تسريع عودته الى الملاعب، بعد يوم من عيد ميلاده الرابع والعشرين.

لم يتم تحديد برنامج تمارين مبابي من قبل سان جرمان الذي سيواجه ستراسبورج 28 ديسمبر على ملعب «بارك دي برانس» في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس مطلع يناير.