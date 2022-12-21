فينوس تشارك في «أستراليا المفتوحة» ببطاقة دعوة



ويلينجتون (أ ف ب)

أعلنت المخضرمة الاميركية فينوس وليامس (42 عاماً) أنها ستشارك ببطاقة دعوة في كل من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورة أوكلاند في مطلع 2023.

خاضت فينوس، المتوجة بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى، آخر مباراة لها في منافسات الزوجي مع شقيقتها سيرينا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر الماضي.

ستكون هذه المشاركة رقم 22 للاميركية في أولى البطولات الأربع الكبرى بعد بداياتها في ملبورن في 1998، علماً أنها بلغت النهائي عامي 2003 و2013، خسرتهما ضد سيرينا وفي مشاركتها الأخيرة في 2021 خرجت من الدور الثاني.

قالت فينوس في بيان: «أنا متحمسة جداً للعودة إلى ملبورن للمنافسة في أستراليا المفتوحة، أشارك فيها منذ أكثر من 20 عاماً، وأتطلع لتحقيق المزيد من الذكريات هذه المرة أيضاً».

لم تلعب المصنفة أولى عالمياً سابقاً الكثير من الدورات في السنوات الأخيرة وتراجع تصنيفها إلى المركز 1007، وتابعت: «أتطلع لخوض أول دورة في الموسم في أوكلاند»، حيث توجت باللقب في 2015.