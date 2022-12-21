30 قارباً ترسم ملامح النسخة 26 لكأس آل مكتوم للتجديف



دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن قائمة القوارب المشاركة في سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي يمثل أغلى بطولات موسم قوارب التجديف ومسك ختام فعاليات النادي في عام 2022.

وسيشارك في الحدث الذي يقام يوم السبت المقبل في قناة دبي المائية بالقرب من محمية خور دبي الفطرية وبمحاذاة ممشى الجداف 30 قارباً، تمثل نخبة القوارب في الفئتين المحلية والمفتوحة ممن حجزوا مكان المقدمة في لائحة الترتيب العام من منافسات بطولة دبي 2022-2023، والتي أسدل الستار عليها مؤخراً بعد نهاية سباق الجولة الثانية والختامية.

وسيتنافس 20 قارباً في شوط الفئة المحلية حسب نتائج هذه القوارب في جولتي بطولة دبي اللتين أقيمتا منذ بداية الموسم، وهي العاصفة 36 متصدر ترتيب هذه الفئة وأطلس 39 ودلما مارين 7 وقارباً رأس الخيمة 45 و28 وقارباً دبي 51 و5 والذهب 65 و66 والطرف 80 ووادي سهم 2 وعناد 6 والبرق 15 والشارقة 32 وبرق 61 وثوبان 10 ومزاحم 70 والجير 69 ووادي السيجي 11 وجلفار 55.

وستخوض 10 قوارب منافسات شوط (الفئة المفتوحة) يتقدمها القارب (أف 3) 89 وعهد عمان 44 وكي أتش كي 54 والمطاف 46 وعمان 96 وفيكتوريوس 53 وفش فارم 89 وقارباً القيادة العامة لشرطة دبي 3 و30 إضافة إلى القارب (من جميرا) 4.

وتواصل اللجنة المنظمة تحضيراته المكثفة لإنجاح الحدث الكبير الذي يحتفل هذه السنة باطفاء الشمعة رقم 26 منذ تأسيس الحدث موسم 1997-1998، والذي شهد بداية هذه البطولة بعد موسم واحد من إشهار سباقات فئة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً.