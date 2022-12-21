البايرن يبحث عن «بديل نوير»!

ميونيخ (د ب أ)

قال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم للشؤون الرياضية، إن الفريق يبحث عن بديل مناسب لحراسة مرمى الفريق بعد إصابة مانوير نويل، رغم أن ذلك قد يسبب مشاكل بمجرد عودة نوير في الموسم المقبل.

وذكر حميديتش لصحيفة «بيلد سبورت الأسبوعية» اليوم: «من المهم للفريق أن نبحث عن أفضل حل ممكن قصير المدى. أياً كان ما سيحدث بعده سيتعين علينا أن نتعامل معه في الصيف».

وتعرض نوير لكسر في أسفل الساق أثناء قيامه بالتزلج وسيغيب لنهاية الموسم.

ولدى بايرن الحارس البديل سفين أورليتش، ولكن حميديتش قال إنه يبحث في عدة خيارات، بما في ذلك ألكسندر نوبل حارس الفريق المعار لموناكو الفرنسي لمدة موسمين، والذي يخوض موسمه الثاني حالياً.

وقال حميديتش:«بالطبع سيكون نوبل الحل الواضح. ولكن موناكو سيكون لديه الكلمة الأخيرة».

وانضم نوبل لبايرن ميونيخ في عام 2020 ولكنه رحل لموناكو، حيث يلعب بشكل أساسي، بعدما لعب ثلاث مرات فقط في ميونيخ. وهناك شكوك بأن يشعر الحارس بالرضا إذا استمر كبديل في بايرن بعد عودة نوير المخطط لها في الصيف.

وأوضح حميديتش أن بايرن قد يتعاقد مع لاعبين آخرين في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لأن ساديو ماني سيغيب لفترة طويلة، كما أن المدافع لوكاس هيرنانديز تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في بطولة كأس العالم.

وأضاف حميديتش: «من المعروف أنني لست محباً لفترة الانتقالات الشتوية. ولكن بعض الأشياء حدثت خلال فترة التوقف الخاصة بكأس العالم، وأنا لا أستبعد أي شيء».

وقال: «نحاول القيام بأفضل ما عندنا من أجل الفريق. سننظر لكافة الخيارات. خاصة في مركز حراسة المرمى، ولكن ليس هذا المركز فقط. ولكن لن يكون هناك أي إصلاحات سريعة».