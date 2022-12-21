الخميس 22 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نجاح باهر لبطولة أبوظبي للكيك بوكسينج بمشاركة 107 لاعبين

نجاح باهر لبطولة أبوظبي للكيك بوكسينج بمشاركة 107 لاعبين
21 ديسمبر 2022 15:45


أبوظبي (وام)
حققت مشاركة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج في فعاليات معرض إكسبو أبوظبي للرياضة واللياقة، الذي أقيم على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، نجاحاً جديداً، وذلك بعد الختام المميز لبطولة أبوظبي للكيك بوكسينج التي نظمها الاتحاد وشهدت مشاركة واسعة من 107 لاعبين.

حضر اليوم الختامي للبطولة وفعاليات المعرض الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وطارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسنج المدير التنفيذي للاتحاد، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد خلفان العبدولي مدير إدارة الأنشطة. 

أخبار ذات صلة
188 لاعباً يكتبون شهادة نجاح «تحدي اللياقة بأبوظبي»
تفاهم بين «الإمارات للدراسات» و«أدنيك»

وأقام الاتحاد خلال فعاليات المعرض حلبة للنزالات بجانب جناح لمنتجاته الرسمية، إضافة لمنصة الجماهير التي شهدت تفاعلاً كبيراً وحضوراً مميزاً من الجمهور المتابع لمنافسات بطولة أبوظبي للكيك بوكسينج.
وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي:«تمثل مشاركة الاتحاد في معرض إكسبو أبوظبي للرياضة واللياقة محطة مهمة ضمن برامجنا وخططنا للتواجد والتفاعل بالمشاركة في الفعاليات الكبرى كافة، للتأكيد على مكانة وقاعدة اللعبة المتسعة في الدولة، بجانب جودة البطولات التي ينظمها وما تشهده من مشاركات كبيرة ومميزة تعزز الخطط الرامية لتحقيق التقدم في مسيرة المواي تاي والكيك بوكسينج».
وأشاد بالمستوى التنافسي الكبير الذي حققته بطولة أبوظبي للكيك بوكسينج وما سجلته من مكتسبات مهمة وفرص كبيرة للاعبين المشاركين.

اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
عبدالله النيادي
أدنيك
الكيك بوكسينج
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
الرياضي
اتحاد الكرة يُنظم محاضرة «حماية جهاز الحاسوب»
اليوم 17:32
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
الإمارات
أمطار على مناطق متفرقة وحالة جوية يومي السبت والأحد
اليوم 17:30
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
الرياضي
آنا أربزوفا بطلة الإسطبلات الخاصة للقدرة في بوذيب
اليوم 17:30
بايدن (يسار) في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بالبيت الأبيض
عربي ودولي
روسيا تعلّق على زيارة زيلينسكي إلى أميركا
اليوم 17:16
عائلة تعاني من الجوع في الصومال
عربي ودولي
ألمانيا تحذّر من التخلي عن ضحايا الجوع في أفريقيا
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©