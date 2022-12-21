نجاح باهر لبطولة أبوظبي للكيك بوكسينج بمشاركة 107 لاعبين



أبوظبي (وام)

حققت مشاركة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج في فعاليات معرض إكسبو أبوظبي للرياضة واللياقة، الذي أقيم على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، نجاحاً جديداً، وذلك بعد الختام المميز لبطولة أبوظبي للكيك بوكسينج التي نظمها الاتحاد وشهدت مشاركة واسعة من 107 لاعبين.

حضر اليوم الختامي للبطولة وفعاليات المعرض الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وطارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسنج المدير التنفيذي للاتحاد، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد خلفان العبدولي مدير إدارة الأنشطة.

وأقام الاتحاد خلال فعاليات المعرض حلبة للنزالات بجانب جناح لمنتجاته الرسمية، إضافة لمنصة الجماهير التي شهدت تفاعلاً كبيراً وحضوراً مميزاً من الجمهور المتابع لمنافسات بطولة أبوظبي للكيك بوكسينج.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي:«تمثل مشاركة الاتحاد في معرض إكسبو أبوظبي للرياضة واللياقة محطة مهمة ضمن برامجنا وخططنا للتواجد والتفاعل بالمشاركة في الفعاليات الكبرى كافة، للتأكيد على مكانة وقاعدة اللعبة المتسعة في الدولة، بجانب جودة البطولات التي ينظمها وما تشهده من مشاركات كبيرة ومميزة تعزز الخطط الرامية لتحقيق التقدم في مسيرة المواي تاي والكيك بوكسينج».

وأشاد بالمستوى التنافسي الكبير الذي حققته بطولة أبوظبي للكيك بوكسينج وما سجلته من مكتسبات مهمة وفرص كبيرة للاعبين المشاركين.