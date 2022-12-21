جيسوس.. «الهداف الطائر» يقتنص الصدارة

مراد المصري (دبي)

عندما تم فتح الباب أمام تعاقد الأندية مع اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية تحت سن الـ 20 عاماً، فإن إيجور جيسوس هداف شباب الأهلي، يجسد أحد أفضل الأمثلة الإيجابية في هذا الصدد، وهو الذي فرض نفسه نجماً للجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، عندما قبض بهدفه الرائع على صدارة الترتيب لـ «الفرسان»، عندما سدد كرة طائرة بلمسة أنيقة عانقت شباك الوصل في الهدف الأجمل ربما في هذه الجولة، لكنه بالتأكيد كان ثميناً للغاية.

جيسوس الذي استهل مشواره بقوة قبل ثلاث سنوات عندما تألق في موسم 2020 - 2021، وسجل وقتها 12 هدفاً في 24 مباراة خاضها في الدوري، عانى من إصابة أبعدته طويلاً وأوقفت انطلاقته بتسجيل هدفين في ست مباريات الموسم الماضي، ليبدأ رحلة العودة التي تكللت بالنجاح هذا الموسم، ويتصدر ترتيب هدافي «الفرسان» بأربعة أهداف كانت مهمة للغاية في مسيرة حصد النقاط الـ 25 التي وضعت الفريق بالمركز الأول حتى الآن.

بالمحصلة سجل اللاعب 18 هدفاً في 38 مباراة في الدوري، بمعدل يتراوح حول 47%، وهي نسبة مميزة للغاية لصاحب 21 عاماً فقط.

ويمكن النظر إلى أرقام اللاعب الأخرى المميزة، ومنها صناعة لهدف أيضاً، إلى جانب قيامه بـ 10 تمريرات مؤثرة، و50 تمريرة ناجحة في منطقة الفريق المنافس، معتمداً على مهارته العالية وسرعته اللافتة، مما جعله خياراً مفضلاً للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، كلما كان جاهز للمشاركة بالدفع به أساسياً في جميع المباريات الثمانية التي تواجد فيها بالقائمة.