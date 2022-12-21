150 لاعباً في «دولية أبو خليل» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت النسخة الثانية من بطولة المرحوم علي سعيد أبو خليل الدولية المفتوحة، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تخليداً لذكرى أحد مؤسسي النادي ولعبة الشطرنج في الدولة، بمشاركة ما يزيد على 150 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، وتستمر حتى ديسمبر الجاري.

وحضر الافتتاح على الطاولة الأولى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي، والشيخ خالد بن حميد القاسمي النائب الأول لرئيس النادي، وعمران عبد الله النعيمي النائب الثاني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأبناء الفقيد سعيد ومعمر أبو خليل وعدد من أحفاده.

ويعتبر الراحل علي أبو خليل الأب المؤسس للشطرنج بالدولة بصفة عامة ولنادي الشارقة للشطرنج بصفة خاصة، وأحد الشخصيات التي عاصرت الحركة الرياضية في الإمارات منذ بداية السبعينيات، حيث مارس العديد من الألعاب الرياضية وساهم في بناء الهياكل التنظيمية لعدد من الأندية والاتحادات الرياضية في الدولة، كما شغل عدة مناصب في اتحاد السلة لعدة دورات وأدار لجنة المنتخبات الوطنية لرياضة كرة السلة لعديد السنوات، وشارك في تأسيس اتحاد الشطرنج عام 1976، كما شغل منصب رئيس الجهاز الفني بالاتحاد عام 1992، حيث أسس عدداً من البطولات المحلية والدولية بالإمارات، منها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج عام 1994.

وأكد عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن تنظيم النادي لهذه البطولة التي تحمل اسم الفقيد، ما هو إلا تقدير بسيط لعطائه الكبير ولجهوده المخلصة وعمله الدؤوب خلال مسيرته الطويلة خدمة للشباب والرياضة بالدولة.

وبعد انتهاء الجولة الثانية للبطولة، يتصدر 10 لاعبين الترتيب برصيد نقطتين لكل منهم، وهم: الروسي ألكسندر جانتشييف، والدولي الفلسطيني راجي صايل أبو عزيزة، والدولي الهندي فارما شابذيك، والدولي سلطان جابر الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدولي الروسي إيفان اليشييف، والهندي الدولي فيشال كودري، والأستاذ الدولي المغربي علي الصبار، والدولي الفلبيني فرانسيس إيروين، والدولي إبراهيم دهجان لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدولي الروسي جورجي كلوجكوف.