3 مباريات تجدد الصراع في الدوري العالمي للتنس



دبي (الاتحاد)

تتواصل منافسات الدوري العالمي للتنس، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في قاعة كوكا كولا أرينا ويستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة 16 من لاعبي ولاعبات النخبة للرجال والسيدات، يمثلون 4 فرق مختلطة هي: فلكونز، هاوكس، كايتس، وإيجلز، ويتنافسون للحصول على لقب النسخة الأولى من البطولة المقامة في دبي والجائزة الكبرى البالغة مليون درهم للفريق الأول و500 ألف درهم للفريق صاحب المركز الثاني.

وتحظى البطولة بحضور جماهيري كبير، حيث تقام المنافسات أمام أكثر من 7000 متفرج يومياً، وهي المدرجات التي تم تخصيصها للبطولة وحققت مبيعات تذاكر كاملة العدد.

وتجمع المنافسات الثلاث يوم غد بين فريقي هاوكس وكايتس، اللذين حققا نفس الرصيد من النقاط بختام منافسات اليوم الثاني، حيث جمع كل منها 35 نقطة، في حين جمع فريقا إيجلز وفالكونز 27 نقطة لكل منهما، وستكون المواجهات فرصة لجمع المزيد من النقاط وتأكيد الجدارة بالمنافسة على لقب البطولة.

وتبدأ المواجهات في السادسة مساء الغد بمباراة تجمع ثنائي هاوكس المؤلف من الألماني ألكسندر زفيريف والكازاخستانية المقيمة في روسيا الينا روباكينا مع ثنائي فريق كايتس المؤلف من الكنديين يوجينا بوشار وفليكس أوجر الياسيم، تليها مباراة في فردي السيدات تجمع بين لاعبة هوكس الاستونية انيتا كونتافيت مع لاعبة كايتس البولندية إيجا سوياتيك المصنفة رقم واحد في العالم التي ضربت بقوة منذ انطلاقة المنافسات، فيما تجمع المواجهة الثالثة والمقررة لفردي الرجال النمساوي دومينيك ثيم من فريق هاوكس مع الدنماركي هولجر رون من فريق كايتس.

وبعد أن شاهد الجمهور الألماني ألكسندر زفيريف وهو يفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في منافسات فردي الرجال في اليوم الثاني في البطولة، فإن اللاعب الروسي يحاول الحصول على المزيد من النقاط لفريقه في البطولة، من خلال الفوز في الزوجي المختلط برفقة الينا روباكينا، في مواجهة الثنائي الكندي يوجينا بوشار وفليكس أوجر الياسيم.

شهد اليوم الثاني للبطولة فوز الكازاخستانية إيلينا ريباكين من فريق هاوكس على البيلا روسية أرينا سابالينكا من فريق فالكونز بنتيجة 1-6 و6-0 و10-6، وخسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش من فريق فالكونز أمام الألماني ألكسندر زفيريف من فريق هاوكس بنتيجة 3-6 و4-6، وفي مباراة الزوجي المختلط حقق البلغاري جريجور ديمتروف والإسبانية بولا بادوسا جيبرت من فريق فالكونز الفوز على النمساوي دومينيك ثيم والروسية أنستازيا بافلوشينكوفا من فريق هاوكس بنتيجة 5-7 و-3 و10-4.

وسيكون الفنان المصري محمد رمضان نجم الأمسية الفنية ليوم غد، وهو المطرب العربي الوحيد من بين المطربين والدي جي العالميين الهولنديين «تييسو» و«أرمين فان بيورن»، الذين يحيون الحفلات اليومية التي تقام بعد ختام المباريات، وتشكل الأمسية إضافة فنية للحدث تزيد من متعة المشاهدة التي تستمر لقراب 4 ساعات من لعب التنس.