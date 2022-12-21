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الإسطبلات الخاصة تدشن كأس رئيس الدولة للقدرة في «بوذيب»

الإسطبلات الخاصة تدشن كأس رئيس الدولة للقدرة في «بوذيب»
21 ديسمبر 2022 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
ينطلق في السادسة والنصف صباح الغد بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، باكورة فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2022، الذي يتألف من 3 سباقات.
ويشتمل المهرجان على سباق السيدات لمسافة 101 كلم، الذي يقام يوم الجمعة، فيما تختتم الفعاليات الأحد بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 105 كلم «نجمة واحدة».
ويقام سباق الإسطبلات الخاصة على مدى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.30 كلم باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة.
وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأبيض ومسافتها 20.17 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأخضر ومسافتها 20.07 كلم، وهي نفس مواصفات سباق السيدات لمسافة 101 كلم.
ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم مع السرج.
وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها.
وتوج الفارس والتر هرنانديز على صهوة «إتش سي أنبار» لإسطبلات العين، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101.5 كلم، الذي أقيم العام الماضي ضمن فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الذي أقيم بقرية بوذيب للقدرة بمشاركة 158 فارساً وفارسة. وقطع بطل السباق المسافة الكلية خلال 3:56:38 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 24.19 كلم/ساعة. 
أما سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة الدولي للقدرة المخصص للشباب والناشئين لمسافة 105 كلم «نجمة واحدة»، ويقام الأحد المقبل، وتم تقسيمه أيضاً إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 34 كلم باللون الأحمر، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة.
وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأبيض ومسافتها 20.17 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأخضر لمسافة 20.07 كلم.
من ناحية أخرى، توجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على اهتمام سموه بالرياضة عامة، وما يقدمه من رعاية ودعم لفروسية الإمارات في رياضاتها المختلفة.
وقال: سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة التي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق، وتستضيفها قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، هي سباقات حب وتقدير ووفاء وولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهي احتفالية تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، ويسعى الفرسان والفارسات، وكل من يشارك فيها إلى نيل شرف التتويج بألقابها السامية، وتسجيل أسمائهم في القائمة الذهبية، ليكونوا ضمن كوكبة الأبطال الحاصلين على لقب المجد الكبير.
وأضاف: اتحاد الفروسية والسباق يسعد بتنظيم هذه السباقات التي هي مهرجان كبير يحرص ملاك الإسطبلات على التواجد فيه، والدفع بأقوى الخيول، ونخبة الفرسان والفارسات للإسهام في إنجاح السباقات، والمنافسة على الألقاب الرفيعة.

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