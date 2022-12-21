1250 صقراً تحلق في «مهرجان الشيخ زايد» للصيد بالصقور



مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق يوم غد منافسات مسابقة مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح وتدخل ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الشيخ زايد.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار مشاركة نادي أبوظبي للصقارين في الأحداث التراثية الكبرى والقيام بدوره في الحفاظ وصون التراث الوطني الأصيل.

وأعلن النادي عن مشاركة 250 صقاراً و1250 صقراً من فئة الفروخ من مختلف أنحاء الدولة في المنافسات، وذلك بعد إغلاق باب التسجيل الاثنين الماضي

وتتواصل فعاليات البطولة حتى الثلاثاء المقبل بميدان الفلاح، على أن تكون الانطلاقة يومياً من التاسعة صباحاً.

وقرر نادي أبوظبي للصقارين أن تكون المشاركة مفتوحة لفئتي أصحاب السمو الشيوخ والعامة، فيما تم تحديد أنواع الصقور المشاركة، بحيث تكون «فروخ» فقط بعدد مفتوح لأصحاب السمو الشيوخ.

وفي فئة العامة، فقد تم تحديد عدد الصقور بحيث لا يزيد على 12 صقراً، بواقع ثلاثة صقور «جير تبع» وثلاثة «جير شاهين» وثلاثة «بيور جير» وثلاثة «قرموشة»

وتنطلق المنافسات عند التاسعة صباحاً بشوط الـ«جير تبع» «تلواح فرخ» للعامة، فيما يقام في اليوم الثاني شوط الـ«جير بيور» «تلواح فرخ» للعامة أيضاً، وتتواصل مسابقات العامة بإقامة شوط الـ«جير قرموشة» «تلواح فرخ»، أما آخر أشواط العامة فيقام في اليوم الرابع لـ«جير شاهين»، «تلواح فرخ»،

وتقام منافسات أشواط أصحاب السمو الشيوخ يومي 26 و27 من الشهر الجاري، بإقامة شوطي الـ«جير شاهين» والـ«جير تبع» في اليوم الأول، وشوطي «جير بيور» و«قرموشة» في اليوم الثاني والختامي ليسدل الستار على البطولة.