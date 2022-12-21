31 دولة تدشن كأس آسيا للقوس والسهم في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

انطلقت بطولة كأس آسيا للقوس والسهم «المرحلة الثالثة»، والتي يستضيفها اتحاد القوس والسهم في نادي الثقة للمعاقين برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من بينهم فئة أصحاب الهمم يمثلون 31 دولة.

وأقيمت مراسم حفل الافتتاح، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وممثلي الاتحادات الدولية والقارية والعربية واللجنة المنظمة المحلية.

وتسلم الشيخ محمد بن حميد القاسمي هدية تذكارية عليها شعار اتحاد القوس والسهم من الدكتور سعيد مصبح الكعبي، بجانب مجسم تذكاري يحمل شعار الاتحاد الآسيوي من شابول غازي.

وعبر الكوري الجنوبي توماس هان، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والأمين العام للاتحاد الآسيوي عن سعادته بحضور فعاليات حفل الافتتاح وسط هذا التجمع الكبير من المشاركين في البطولة من مختلف دول العالم، وقال: التنظيم الجيد وحسن الاستضافة الذي نشاهده جميعاً يعكس الحرص على دعم نجاح هذه البطولة، والتضامن معاً لازدهار هذه اللعبة في دول القارة.

وفي السياق استضافت الشارقة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوس والسهم، والذي تضمنت أجندته العديد من الموضوعات المرتبطة بنشر اللعبة وتقدمها في القارة، وتعزيز التعاون بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية على مستوى جميع الدول، قياساً بمرحلة النمو التي تشهدها في الوقت الحالي.