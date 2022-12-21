موراي: سأعتزل التنس إذا تعرضت لإصابة خطيرة



لندن (رويترز)

تعهد آندي موراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس، بمواصلة المنافسة طالما أن جسده يسمح بذلك، لكنه قال إنه سيعتزل اللعبة إذا تعرض لإصابة خطيرة أخرى.

ويحتل موراي، المصنف الأول على العالم سابقاً، المركز 49 حالياً في تصنيف اتحاد اللاعبين المحترفين، بعدما واجه الكثير من الإصابات خلال مسيرته، بما في ذلك خضوعه لأكثر من جراحة في الفخذ في 2018 و2019.

وقال موراي البالغ من العمر 35 عاماً: «سأستمر في اللعب طالما سمح لي جسدي بذلك، لكن لا يمكنني ضمان هذا الأمر مع تقدمي في السن ومشكلات الإصابات التي عانيت منها. إذا تعرضت لإصابة خطيرة أخرى، فإنني ربما لن أحاول العودة للمنافسات».

وقال موراي إنه بات في حالة بدنية أفضل الآن قبل أستراليا المفتوحة التي ستقام في ملبورن في الفترة من 16 إلى 29 يناير، وخرج موراي من الدور الثاني لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم هذا العام.

وأضاف موراي: «أمضيت ثلاثة أسابيع في فلوريدا لتجهيز نفسي بأفضل صورة ممكنة وسارت الأمور على ما يرام، أصبحت في حالة أفضل مما كنت عليه. بذلت مجهوداً كبيراً في صالة الألعاب الرياضية في محاولة لتعزيز قدرتي على التحمل. أتمنى أن يساعدني ذلك في الموسم الجديد».