يليلي يحتفظ بصدارة كأس رئيس الدولة للشطرنج



أبوظبي (الاتحاد)

نجح محمد سعيد يليلي «الفجيرة»، في الحفاظ على المركز الأول بمسابقة الرجال في كأس رئيس الدولة للشطرنج الـ29، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمركز الأعمال «أدنوك» بأبوظبي، ويشارك فيها 17 نادياً يمثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات، ويقام حفل ختامها الجمعة.

وتعادل يليلي مع عمران الحوسني «أبوظبي» بالجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، وبفارق نصف نقطة عن الحوسني الذي يتقاسم المركز الثاني مع حامل اللقب عمار السدراني «الفجيرة»، وبدوره يواجه الأخير يليلي في أهم لقاءات الجولة السابعة، بينما يلتقي عمران الحوسني في مواجهة مهمة أيضاً في سباق الصدارة مع سالم أحمد سالم «دبي».

وفي بطولة السيدات، تمكنت وافية درويش المعمري «العين»، من استعادة الصدارة التي تشاركها فيها مريم عيسى «دبي» التي فازت بنقطة مهمة على روضة السركال «أبوظبي»، ولكل من المتصدرتين 4 نقاط، وتجمعهما مواجهة قوية بالجولة السادسة.

وعلى صعيد الناشئين، احتفظ سالم البلوشي «اتحاد كلباء» بصدارة الناشئين برصيد 5 نقاط ونصف، رغم تعادله مع راشد أبوبكر «أبوظبي»، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط متساوياً مع محمد يوسف آل علي «الفجيرة»، الذي يلتقي البلوشي المتصدر بالجولة المقبلة.

وخسرت موزة الشامسي «العين» لتلحق بها لاعبتا «فتيات الشارقة» عنود عيسى ومريم المعيني في صدارة الترتيب ولكل منهن 4 نقاط، وتشهد الجولة السادسة مواجهة الشامسي مع هلا أمين «دبي»، فيما تلتقي عنود عيسى ومريم المعيني وجهاً لوجه.