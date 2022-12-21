188 لاعباً يكتبون شهادة نجاح «تحدي اللياقة بأبوظبي»



دبي (الاتحاد)

جاءت انطلاقة النسخة الأولى من بطولة ومعرض «تحدي اللياقة بأبوظبي»، التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» على مدار اليومين الماضيين، قوية وناجحة على كافة الأصعدة.

أقيمت البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 188 لاعباً من أنحاء العالم، من بينهم 65 لاعباً ولاعبة من الإمارات.

وتوج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الفائزين، بحضور رئيس الاتحاد الدولي روفائيل سانتوجا، وفيتالي رئيس الاتحاد الآسيوي.

وفاز بالمركز الأول لفئة الفيزيك في طول 173 سم عبد الله سالم السالم من الإمارات، حيث توج أيضاً بلقب بطولة الأبطال لنفس الفئة على جميع الأطوال، وفاز بفئة كلاسيك الفيزيك الإيراني سيد مرادي، كما فاز بلقب بطل أبطال بناء الأجسام المصري محمد صفوت عزت، وفاز بفئة أبطال بناء الأجسام مدحت خليل من فئة المقيمين.

وأعرب الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي عن سعادته بما حققته البطولة والمعرض المصاحب من نجاح، وحضور لافت من شخصيات دولية بارزة على رأسها رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وكذلك رئيس الاتحاد الآسيوي.

وأشار إلى أن إقامة الحدث في العاصمة أبوظبي أكد مكانتها في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، بحضور أهم وأبرز النجوم العالميين.

وتوجه الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي بالشكر إلى كافة المشاركين والقائمين على الحدث الذي ظهر بالصورة الإيجابية التي تبرز رياضة بناء الأجسام وفئاتها المختلفة.