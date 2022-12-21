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حافلة الأبطال في الأرجنتين تقطع 3 كلم في 3 ساعات

حافلة الأبطال في الأرجنتين تقطع 3 كلم في 3 ساعات
21 ديسمبر 2022 12:20


بوينس آيرس (أ ف ب) 

تشهد عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس احتفالات هائلة مع امتلاء طرقها بملايين المواطنين المتطلّعين لرؤية لاعبي منتخبهم الفائز بكأس العالم لكرة القدم أثناء مرورهم على متن حافلة مخصّصة للمناسبة.

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بدأت الحافلة التي تحمل اسم «الأبطال لثلاث مرات» (تري-كامبيونيس) جولتها من مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ومن المقرر أن تقطع مسافة 32 كيلومتراً في وسط العاصمة حيث تتركز الاحتفالات.
لكن عقب مرور ثلاث ساعات، لم تقطع الحافلة سوى مسافة عشرة كيلومترات، بعد أن أبطأ مسيرها عشرات الآلاف من المشجعين وتدفّقت الجماهير من كل حدب وصوب، من ضواحي العاصمة والمحافظات وخصوصاً من روساريو الواقعة على مسافة 300 كيلومتر. وقد جاء بعضهم منذ منتصف الليل، مستغلين العطلة العامة التي قررتها السلطات للمشاركة في الاحتفال بثالث لقب عالمي للمنتخب الأرجنتيني. وغطّت الجماهير الطرقات والساحات والتقاطعات.
هذا الحشد المذهل الذي قدّر مصدر من البلدية في تصريح لوكالة فرانس برس عدده بأكثر من 4 ملايين، امتد خارج وداخل المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة (قرابة 13 مليون نسمة باحتساب الضواحي).
لا تتوقف الجماهير عن ترديد أغنية «أيها الفتيان... لقد فزنا بالثالثة» التي صارت أشبه بنشيد غير رسمي للأرجنتين يدوي على طول الطرق الرئيسية المغلقة أمام حركة المرور، وفي المترو.

 

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