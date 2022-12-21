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سباق أبوظبي للتجديف التراثي «40 قدماً» ينطلق الأحد

سباق أبوظبي للتجديف التراثي «40 قدماً» ينطلق الأحد
21 ديسمبر 2022 11:45

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في سباق أبوظبي للتجديف التراثي فئة 40 قدماً، والذي سيقام الأحد المقبل ضمن أجندة النادي للأنشطة والرياضات المتنوعة، التي يقوم بتنظيمها خلال موسمه الحالي، ومن ضمنها السباقات التراثية التي تأخذ مكانة رفيعة في برنامج كل الموسم.
وكانت عملية التسجيل للمشاركة في السباق قد بدأت 8 ديسمبر، وأغلق باب التسجيل أمس الأول، حيث يواصل النادي ترتيبات تنظيم السباق الذي سينطلق من جزيرة اللؤلؤ، ولمسافة 4 كيلو مترات حتى خط النهاية، مقابل مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كورنيش أبوظبي.
من جانبه، أشاد خليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالإقبال الجيد على التسجيل للمشاركة في سباق أبوظبي للتجديف التراثي، وبالالتزام الكامل من قبل النوخذة بضوابط وشروط المشاركة بكل تفاصيلها.
وقال: يولي النادي اهتماماً كبيراً بجهود الحفاظ على التراث البحري من خلال السباقات المتنوعة التي ينظمها في كل موسم، والتي يأتي من ضمنها سباق أبوظبي للتجديف التراثي، والذي يحمل معاني عديدة مليئة بحب العودة إلى إرث الآباء والأجداد، وما قدموه خلال رحلاتهم البحرية المختلفة، وتحولها إلى سباقات لها رمزية الفخر والاعتزاز.
وأضاف: يأتي هذا السباق ليكون أحد المنافسات المهمة للرياضات التراثية ضمن السباقات الكثيرة والمتنوعة، والتي ينظمها النادي وبنجاح طوال الموسم البحري للسباقات في أبوظبي، وهذا أمر نسعد بأن يساهم في إرساء دعائم تعزيز التراث وإيصاله للأجيال.

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