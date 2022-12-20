تألق «أصحاب الهمم» يرفع حصاد الميداليات في «عربية الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

رفع منتخبنا الوطني للدراجات رصيده إلى 18 ميدالية في البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات والمقامة في الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تستمر حتى 27 ديسمبر الجاري، وذلك بعد إحراز 9 ميداليات خلال اليوم الثالث من البطولة.

واستهل اليوم الثالث بمنافسات «أصحاب الهمم»، والذين نجحوا في حصد 6 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات للأبطال سالم الجنيبي، وأحمد البدواوي، وعايض الأحبابي وفضية عبدالله الغافري، وبرونزيتين عن طريق ذياب المهيري وسعيد الظاهري، ليكون أصحاب الهمم بصمة إماراتية في البطولة بعد الفوز بـ6 ميداليات في اليوم الأول.

وفي سباق الشابات فردي ضد الساعة أحرزت هدى حسين المركز الثالث والميدالية البرونزية خلف سوريا والجزائر، كما نجحت صفية الصايغ في إحراز فضية سباق فردي ضد الساعة تحت 23 سنة خلف بطلة الجزائر وأفريقيا نسرين جويلي، وجاءت في المركز الثالث ميران الفارس من سوريا. واختتم محمد المطيوعي سباقات اليوم الثالث بالفوز بالميدالية البرونزية في سباق فردي ضد الساعة تحت 23 سنة بعد منافسة قوية مع بطلي الجزائر واللذين نجحا في حسم أول مركزين لصالحهما.

حضر اليوم الثالث وقام بتتويج الأبطال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات ومنصور بوعصيبه رئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات، وياسر الدوخي مدير البطولة، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وسلطان عسكر مدير فرع مليحة لمصرف الشارقة الإسلامي. وأشاد ياسر الدوخي مدير البطولة بالمستوى المتميز لأصحاب الهمم في البطولة العربية، وما يحققونه من إنجازات، إضافة إلى قوة البطولة التي يشارك فيها منافسون من 17 دولة عربية، حضروا من أجل التواجد في هذا المحفل العربي الكبير، والذي أصبح علامة فارقة بعد اعتماده رسمياً للمرة الأولى في الاتحاد الدولي للدراجات.