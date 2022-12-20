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الرياضي

«الانضباط» تعاقب أندية دوري «الأولى» و«الثانية»

«الانضباط» تعاقب أندية دوري «الأولى» و«الثانية»
21 ديسمبر 2022 01:06

دبي (الاتحاد)

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قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبعد النظر في إحالة لجنة المسابقات المتعلقة بالمخالفة التي وقعت في مباراة فريقي الحمرية والفجيرة في دوري الدرجة الأولى، خسارة نادي الحمرية للمباراة بنتيجة (0 – 3) لمخالفته نظام الاستبدال، كما قررت خسارة فريق الذيد لمباراته أمام فريق حتا بالنتيجة ذاتها، بسبب مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً.
وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، قررت لجنة الانضباط شطب جميع نتائج فريق ليوا في الموسم الرياضي 2022-2023، بسبب تخلفه عن حضور مباراتين من دون تقديم عذر مقبول، وعاقبت اللجنة فريق الوثبة بعقوبة لفت النظر وتغريمه مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم، بسبب توجيه أحد مشرفي الفريق كلمات غير مقبولة للحكم خلال المباراة مع فريق النجوم في مسابقة دوري الدرجة الثالثة. وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 1500 درهم على فرق دبا الحصن تحت 21 عاماً، وشباب الأهلي والظفرة والبطائح تحت 18 عاماً، وشباب الأهلي تحت 17 عاماً، والشارقة تحت 16 عاماً (أ) بسبب حصول لاعبيهم على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.
ووجهت لجنة الانضباط عقوبة لفت النظر لفريق الناشئين لنادي الوحدة تحت 16 عاماً (أ) لتأخر نزوله لأرض الملعب لمدة أربع دقائق قبل بداية الشوط الثاني لمباراته أمام الجزيرة في الجولة العاشرة من المسابقة، كما غرّمت اللجنة فريق الناشئين لنادي الجزيرة بمبلغ وقدره 500 درهم، لتسببه في تأخر بدء المباراة لمدة عشر دقائق.
وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 500 درهم على نادي الوحدة بسبب تأخر نزوله لأرض الملعب لمدة سبع دقائق قبل بداية الشوط الثاني لمباراته أمام الظفرة في الأسبوع الـ13 من ذات المسابقة.
وفي مسابقة دوري الأشبال تحت 15 عاماً، قررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي عجمان بسبب قيام جماهيره بتوجيه كلام غير مقبول لحكم مباراته أمام نادي الوحدة، كما عاقبت النادي بغرامة مالية قدرها 1500 درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.

لجنة الانضباط
دوري الدرجة الأولى
دوري الدرجة الثانية
اتحاد الكرة
سعيد الحوطي
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