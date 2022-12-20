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باشا يفتتح مشاركة «جودو الإمارات» في «القدس للأساتذة» اليوم

باشا يفتتح مشاركة «جودو الإمارات» في «القدس للأساتذة» اليوم
21 ديسمبر 2022 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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يفتتح منتخبنا الأول للجودو اليوم، مشواره في بطولة الأساتذة الكبرى للجودو، التي افتتحت مساء أمس بمنافسات الوزن الخفيف للرجال والسيدات، وذلك بالصالة الرياضية الكبرى بمدينة القدس، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو(IJF)، والتي تأتي انطلاقتها في نطاق بطولات الجودو الكبرى المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتبلغ جوائزها النقدية 200 ألف يورو، وتشهد مشاركة 367 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، في مقدمتهم أبرز المصنفين في العالم.
ويشارك منتخبنا الأول في البطولة بلاعبين اثنين، حيث يواجه لاعبنا باشا نور اليوم، اللاعب الياباني الشاب فوجيوارا سوتارو في منافسات وزن تحت 81 كجم، الذي يشهد مشاركة 29 لاعباً من بينهم اللاعب المغربي أشرف مطيع، فيما يلعب يوم غدٍ لاعبنا ظفار كوسوف مع اللاعب المخضرم ميناسكين جريجوري (أستونيا) وذلك في منافسات وزن تحت 100 كجم، الذي يشهد مشاركة 30 لاعباً من مختلف دول العالم.
وتضم بعثتنا التي يرأسها ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو، المدرب فيكتور سكرتوف.
وكانت قرعة البطولة قد جرت مساء أمس الأول، عبر تقنية الفيديو بفندق الإقامة، بمشاركة ممثل رئيس الاتحاد الدولي للجودو المدير العام للاتحاد فلاد مارينيسكو، ورئيس الاتحاد الأفريقي للجودو سيتيني نيايكو ومدير الرياضة فلاديمير بارتا ورئيس الاتحاد الإسرائيلي نعوم جرينبرج، وعدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من اللاعبين الحاصلين على الميداليات البرونزية في بطولة طوكيو مؤخراً، بجانب مشاركة 12 لاعباً من الأبطال الذين حققوا أرقاماً عالمية، من أصل أربعة عشر لاعباً في تصنيف الاتحاد الدولي للجودو، مسكاً لبطولات الجودو لعام 2022.

الجودو
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القدس
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