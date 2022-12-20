ديوكوفيتش يواجه كيرجيوس في دوري التنس العالمي

دبي (الاتحاد)

تتواصل منافسات الدوري العالمي للتنس، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويستمر حتى يوم 24 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 من لاعبي ولاعبات النخبة المصنفين بالمراكز الأولى للرجال والسيدات يمثلون 4 فرق مختلطة هي، فلكونز، هاوكس، كايتس، وإيجلز ويحظى بحضور جماهيري كبير ومتابعة إعلامية عالمية.

وتشهد قاعة «كوكا كول أرينا» اليوم، إقامة 3 لقاءات، حيث تبدأ المنافسات في الساعة السادسة مساء بلقاء الزوجي المختلط، الذي يجمع ثنائي فريق فالكونز المؤلف من البلغاري جريجور ديمتروف والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 5 على العالم، ضد ثنائي فريق إيجلز المؤلف من الكندية بيانكا أندريسكو والإيطالي اندرياس سيبي. ويلتقي في المباراة الثانية للسيدات الإسبانية بولا بادوسا جيبرت من فريق فالكونز مع الفرنسية كارولين جارسيا من فريق إيجلز، وتختتم الأمسية بمواجهة قوية في فئة الرجال، تجمع بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش من فريق فالكونز في مواجهة الأسترالي نك كيرجيوس من فريق إيجلز.

وشهد اليوم الأول للبطولة 3 مباريات، حيث شهدت المباراة الأولى تألق لاعبة فريق كايتس البولندية إيجا سوياتيك المصنفة رقم واحد في العالم وتأكيدها لجدارتها ومكانتها العالمية، حيث فازت على لاعبة فريق إيجلز الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 4 على العالم بنتيجة 6-3 و6-4.

وشهدت تحقيق الفوز الثاني لفريق كايتس بفوز لاعبه الكندي فليكس أوجر الياسيم، المصنف 6 على العالم، على لاعب فريق إيجلز الأسترالي نيك كيريوس بنتيجة 7-5 و6-3، فيما شهدت المباراة الثالثة التي أقيمت بفئة الزوجي المختلط تحقيق الفوز الأول لفريق إيجلز بفوز الثنائي المؤلف من الكندية بيانكا أندريسكو والأسترالي نك كيرجيوس على ثنائي فريق كايتس المؤلف من الدنماركي هولغر والكندية يوجين بوشار بنتيجة 6-2 و6-3.

وتقام مباريات البطولة بنظام الفوز في مجموعتين مع إقامة مجموعة لكسر التعادل من عشر نقاط لتحديد الفائز عند الحاجة لذلك، فيما تتواصل الحفلات الفنية الموسيقية اليومية التي تقام بعد ختام المباريات وتجمع نخبة من الفنانين العالميين، ومن ضمنهم الدي جي الهولنديين «تييسو» و«أرمين فان بيورن»، باعتبارهما من أبرز منسقي الأغاني في العالم.