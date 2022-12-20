الصيد بالصقور ينشر أجواء الحماس فوق تل مرعب

منطقة الظفرة (الاتحاد)

حققت منافسات اليوم الرابع من مهرجان ليوا الدولي، والمقام حالياً في منطقة تل مرعب في الظفرة، والمخصص لمنافسات الصيد بالصقور تفوقاً عالياً عبر فئة الملاك، بمشاركة وصلت إلى 178 طيراً في الفئات الأربع للمنافسة.

وتمكن في فئة جير شاهين مجرن محمد بن مجرن من إحراز المركز الأول بزمن وقدره 20.25 ثانية، وحل ثانياً أحمد محمد المري بزمن وقدره 20.282 ثانية، وجاء ثالثاً عبد الله راشد المنصوري بزمن وقدره 20.518 ثانية، وفي فئة جير بيور حقق المركز الأول أحمد راشد الخيلي بزمن وقدره 20.583 ثانية، وجاء في المركز الثاني محمد خلفان المنصوري بزمن وقدره 21.183 ثانية، وحل ثالثاً راشد غانم الهاجري بزمن وقدره 21.457 ثانية، وفي فئة جير تبع حقق المركز الأول عبد الله خميس الحساني بزمن وقدره 20.314 ثانية، وحل ثانياً بطي أحمد بن مجرن بزمن وقدره 20.547 ثانية، وجاء في المركز الثالث حمد فالح النعيمي بزمن وقدره 20.682.

وفي فئة جير قرموشة جاء في المركز الأول سعيد عبد الله الفلاسي بزمن وقدره 20.184 ثانية، وجاء في المركز الثاني حمدان المنصوري بزمن وقدره 20.211 ثانية، وثالثاً حل ساري المنصوري بزمن 20.766 ثانية.

وتوج الفائزين في مختلف الفئات في الختام عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

وقدمت منافسات الصقور في يومها الأول سعادة كبيرة لمجتمع الصقارة المشاركين والحاضرين في منطقة المسابقة، حيث بدأت المنافسة من الثامنة صباحاً واستمرت حتى الساعة الثانية ظهراً، ضمن أجواء مثالية أقيم من خلالها التحدي والمنافسة.

يأتي هذا فيما تتواصل اليوم ضمن مهرجان ليوا الدولي المنافسات الرياضية، مع انطلاق الجزء الأخير من بطولة الصيد بالصقور، والذي تم تخصيصه للجرانيس، حيث ستقام المنافسة على شوطين بحيث يخصص الشوط الأول لفئة جير شاهين وتبع، ثم انطلاق الشوط الثاني والذي سيخصص لجير قرموشة وبيور، وكانت منافسات الصيد بالصقور قد بدأت قبل يومين ليكون هذا اليوم هو الثالث والأخير، والذي تم تخصيصه لهذه البطولة.

وبالتزامن مع هذه البطولة تنطلق اليوم أيضاً بطولة هدد الحمام، والتي تعد من البطولات المستحدثة ضمن مهرجان ليوا الدولي قبل مواسم، ولاقت استحساناً كبيراً وإقبالاً أكبر على المشاركة من الشباب في مرعب، وتأتي شروط هذه البطولة لتكون مبتكرة، حيث وضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط واللوائح لاختيار الفائزين ولسير البطولة أيضاً والتي ستنطلق من الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الخامسة عصراً. وتجاوز عدد المسجلين في فئة الجير في هذه البطولة 80 طيراً حتى الآن، في حين وصل عدد الطيور المسجلة في فئة الوحش إلى 20، وسيسدل الستار في نهاية اليوم مع تتويج الفائزين في اللوحة الأخيرة للصيد بالصقور وبطولة هدد الحمام أيضاً.

من ناحية أخرى، تمكن البطل الأردني أحمد دحام من تحقيق المركز الأول، في بطولة ليوا للدريفت والتي أقيمت على حلبة مرعب للاستعراض ضمن منافسات مهرجان مرعب، بعد أن تأهل منذ التصفيات الأولى وحتى التصفيات الختامية والأخيرة، في حين حل في المركز الثاني الكويتي مسيار النواف، وحل ثالثاً الإماراتي محمد ناصر الحربلي.

وكانت المنافسات قد بدأت بمشاركة 39 سيارة لتدخل عبر سلسلة من الاستعراضات طوال التصفيات المختلفة، والتي وصل إلى ختامها كل من دحام ومسيار نواف ليتفوق دحام محرزاً لقب البطولة وسط مشاركة قوية للعديد من النجوم والمحترفين في البطولة.

وشهدت منافسات الدريفت حضوراً جماهيرياً كبيراً لمحبي استعراض السيارات، حيث قدم كافة المشاركين لوحة مميزة على حلبة استعراض مرعب طوال التصفيات، التي بدأت مع التجارب الأولى عصراً واستمرت لاحقاً إلى الحادية عشرة مساء، ليقدم الأبطال أجمل لوحة للدريفت وسط إعجاب الحضور.