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يليلي يفوز بقمة «الرجال» في كأس رئيس الدولة للشطرنج

يليلي يفوز بقمة «الرجال» في كأس رئيس الدولة للشطرنج
21 ديسمبر 2022 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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صدارة كأس رئيس الدولة للشطرنج بين «يليلي» و«فريد»

فض محمد سعيد يليلي «نادي الفجيرة» الاشتباك مع منافسه أحمد فريد «نادي دبي»، في قمة منافسات الرجال لينفرد بالصدارة، التي أزاحت خلالها روضة السركال «أبوظبي»، منافستها وافية درويش المعمري «العين» في منافسات السيدات، ببطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج في نسختها الـ29.
وتغلب يليلي على أحمد فريد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ونصف في الصدارة بنهاية الجولة الخامسة، بينما توقف رصيد الأخير عند حاجز 3 نقاط ونصف، ويلاحق الصدارة عمران الحوسني «أبوظبي» بعد فوزه الثمين على منافسه عبد الرحمن الطاهر «الشارقة»، وعمار السدراني «الفجيرة» الذي فاز على سالم أحمد سالم «دبي»، ليتقاسم الوصافة مع الحوسني برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويلتقي في الجولة السادسة، محمد سعيد يليلي مع عمران الحوسني، عمار السدراني مع أحمد فريد، وسالم أحمد سالم مع عبد الرحمن الطاهر، ويلعب خليفة خالد مع علي عبد العزيز.
وفي منافسات السيدات، تمكنت روضة السركال من إزاحة وافية درويش من قمة الترتيب، بعد الفوز الثمين الذي حققته، لترفع رصيدها إلى 3 نقاط ونصف، بفارق نصف نقطة عن درويش «الثانية» برفقة عبير علي «فتيات الشارقة» ومريم عيسى وبشاير خليل «دبي»، ومن أبرز اللقاءات الأخرى في الجولة الرابعة، مواجهة روضة السركال مع مريم عيسى، وتلعب وافية درويش المعمري مع عبير علي، وبشاير خليل مع حنان خليل.
وفي بطولة الناشئين حافظ سالم البلوشي «اتحاد كلباء»، على الصدارة بـ5 نقاط بفوزه على سعود جابر «الشارقة»، ويليه راشد أبوبكر بفارق نصف نقطة.
وعلى صعيد الفتيات، تصدرت موزة ناصر الشامسي «العين» بـ4 نقاط بفوزها على حور النعيمي «رأس الخيمة»، وتتقاسم المركز الثاني برصيد 3 نقاط، كل من عنود عيسى ومريم المعيني «فتيات الشارقة»، حنين أمين «دبي».

كأس رئيس الدولة للشطرنج
الشطرنج
محمد سعيد يليلي
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