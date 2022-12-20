إغلاق باب التسجيل في ختام جولات أبوظبي الكبرى للكنعد

أبوظبي (الاتحاد)

أغلق باب التسجيل أمس، في منافسات الجولة الختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، والتي تقام بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسط ترقب بمشاركة كبيرة وحضور من خلال ثالث وآخر جولات البطولة للموسم، وتنطلق البطولة غداً في رحلة البحث عن أكبر الأوزان على مدار ثلاثة أيام متواصلة، لتختتم يوم السبت المقبل بإعلان الأبطال والفائزين.

وكان من المقرر أن تقام البطولة على مدار 4 أيام، بحيث تنتهي الأحد، ولكن نظراً لسوء الأحوال الجوية تم تقليص مدة البطولة لتصبح 3 أيام وتنتهي يوم السبت.

وتمثل البطولة أهم المنافسات التي تتوجه نحو الحفاظ على الموروث الشعبي لأبناء الإمارات في صيد الكنعد، بالإضافة إلى استمرار التنافس الرياضي للبحارة ضمن إحدى المفردات التراثية الغالية.

وتجاوز عدد المسجلين من خلال الجولة الختامية 320 مشاركاً مع توقعات بالزيادة في آخر أيام التسجيل، خصوصاً أن الجولة الماضية قد شهدت تسجيل 398 قارباً في المنافسة، وهي الجولة التي أقيمت في نوفمبر الماضي وحققت نسباً عالية من المشاركة والإقبال.

وحقق لقب الجولة الماضية مبارك محمد راشد المنصوري من فريق رعد الشمال، بتحقيقه وزناً وقدره 30.06 كجم، في حين حل في المركز الثاني أحمد سلطان المنصوري من فريق الظفرة بتحقيق وزن وقدره 25.58 كجم، وجاء في المركز الثالث سعود محمد الغيلاني من فريق الطيار، بتحقيق وزن وقدره 24.23 كجم، فيما كانت نتائج الجولة الأولى والتي أقيمت في مارس الماضي، قد أهدت الناموس إلى محمد عبد الله الحمادي من فريق برق، حيث تمكن من صيد سمكة كنعد وزنها 55.92 كجم، وحل ثانياً المتسابق محمد سعيد المنصوري من فريق الظفرة بوزن وقدره 39.74 كجم، فيما جاء في المركز الثالث المتسابق عبد الله محمد المنصوري من فريق الظفرة أيضاً بوزن وقدره 32.74 كجم، ويعد الرقم الذي حققه الحمادي في المركز الأول هو أعلى وزن على مستوى كل بطولات صيد الكنعد منذ مواسم وحتى الآن.

وتتميز بطولة صيد الكنعد في قوانينها التي تجعل من المتسابق حكماً على نفسه طوال مراحل الصيد، وذلك من خلال توثيق الصيد وباللوائح التي تم وضعها من قبل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والقوانين التي سيتم تطبيقها من خلال المنافسة، حيث قامت اللجنة المنظمة بإعطاء لائحة بالمطلوب من كل متسابق ومشارك لكي يقوم بتوثيق الصيد وبالطريقة المتكاملة، قبل الانتقال للمرحلة الثانية وهي تسليم الوزن في وقت لاحق، وتنتظر المتسابقين وبشكل يومي فرق عمل تابعة للجنة المنظمة في مقر النادي من أجل تسليم الأوزان وفي أوقات محددة طيلة أيام البطولة، حيث تم إبلاغ المشاركين بالأوقات وآلية التسليم أيضاً من خلال المشاركة، كما تقوم اللجنة أيضاً بمتابعة التوثيق الخاص بالمشاركة عبر استلامه من المشاركين ووفق آلية معينة تم شرحها مسبقاً لكل المتسابقين.