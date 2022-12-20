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«السماوي» يُحبط عودة «الزعيم»

«السماوي» يُحبط عودة «الزعيم»
20 ديسمبر 2022 21:53

معتز الشامي (دبي)
فقد العين نقطتين ثمينتين أمام ضيفه بني ياس، بعد التعادل 2-2 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في ختام الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل العين للنقطة 18 بالمركز السابع، ويضيف بني ياس نقطة لرصيده ويصل للنقطة 12 صعد بها للمركز العاشر.
غابت الخطورة الهجومية الكبيرة عن المرميين مع بداية الشوط الأول، وإن كانت الأفضلية منذ البداية للعين في الشق الهجومي، لتتحول المباراة من الدقيقة 28 وتشهد دقائق مثيرة، حيث بادر العين بالتسجيل، عن طريق أندري يارمولينكو؛ بعدما استغل لابا كودجو خطأً دفاعياً من الضيوف، ومرر الكرة لسفيان رحيمي، الذي بدوره مررها بطريقة مميزة لمسجل الهدف؛ ليصبح رحيمي الأكثر مساهمة بأهداف في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم (13 بالتساوي مع علي مبخوت).
ورد بني ياس بعدها في الدقيقة 31 بتسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية من نيكولاس خمينيز من على مشارف منطقة الجزاء؛ ليساهم خمينيز بـ3 من آخر 4 أهداف لبني ياس في مرمى العين بدوري المحترفين (هدف وتمريرتين حاسمتين).
وعن طريق النيران الصديقة، سجل بني ياس الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما حول المهدي المبارك الكرة العرضية بالخطأ في مرماه، ليصبح عاشر هدف ذاتي في مرمى العين بدوري المحترفين، خمسة منها سُجلت في شهر ديسمبر.
ومالت الأفضلية لبني ياس وظهرو بشكل أكبر في مناطق العين الدفاعية، ومنع خالد عيسى حارس العين هدفاً تاريخياً من منتصف الملعب لبني ياس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.
وبدأ العين الشوط الثاني بفرض أسلوب الضغط المكثف؛ لإدراك هدف التعادل، ونجح لابا كودجو في إدراك التعادل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، لتسير المباراة في اتجاه هجومي واحد من العين، واللعب بكثافة من بني ياس مع اللجوء لسلاح الهجمات المرتدة، وأضاع كلا الطرفين فرصاً متتالية، ولكن لم تسفر عن شيء لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي.

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