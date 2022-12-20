الوحدة يفقد «الصدارة» بسبب «ابن النادي»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنازل الوحدة عن صدارة دوري أدنوك للمحترفين لشباب الأهلي، وذلك بعد التعادل المثير أمام ضيفه خورفكان 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

ورغم تقدم خورفكان مبكراً عند الدقيقة الثالثة عن طريق إيلتون إلا أن «العنابي» لم ينجح في إدراك التعادل عن طريق بيدرو إلا في الدقيقة قبل الأخيرة من اللقاء وتحديداً في الدقيقة 89 لعدة أسباب في مقدمتها حالة الرعونة التي سيطرت على مهاجمي الوحدة طوال المباراة بإهدار أكثر من عشر فرص محققة للتسجيل، والأمر الثاني هو تألق أحمد حمدان الحوسني حارس خورفكان، وابن نادي الوحدة السابق ونجل حمدان الحوسني أحد مشجعي «العنابي» الكبار ليفقد الوحدة نقطتين بسبب تألق ابنه السابق.

وشهد الوقت بدل من الضائع إثارة بالغة، بعدما نجح تيجالي في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع لتفرح جماهير «العنابي» فرحة كبيرة لكنها لم تستمر أكثر من دقيقة، حيث نجح البديل يوسف العامري في تسجيل هدف التعادل لخورفكان عند الدقيقة الثامنة والتسعين لينتهي اللقاء بتعادل بطعم الخسارة للوحدة.

ورفع «العنابي» رصيده إلى 23 نقطة متساوياً مع الشارقة ومتخلفاً عن شباب الأهلي بنقطتين، أما خورفكان فقد حصد نقطة بطعم المكسب وفقا لسيناريو اللقاء والفرص المهدرة وتسجيل الوحدة لهدف التقدم في الوقت بدل من الضائع.