«الملك» يقسو على «النمور» برباعية

فيصل النقبي (كلباء)

قفز الشارقة للنقطة 23 بعد فوزه الكبير على اتحاد كلباء 4-0 في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على استاد كلباء ضمن مباريات الجولة 11.

وسجل عثمان كامارا الهدف الأول في الدقيقة 21، وأضاف لوران بيريرا الهدف الثاني بالدقيقة 57، ثم سجل البوسني بيانتيش الهدف الثالث بالدقيقة 75، ليضيف كايو لوكاس الهدف الرابع بالدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد مدافع النمور المغربي محمد ربيع خلال مجريات الشوط الأول.

وهذا الفوز هو السابع لـ«الملك» في الدوري، ليصل به للمركز الثالث بفارق نقطتين شباب الأهلي المتصدر ومتساوياً مع الوحدة بنفس الرصيد.

وتلقى «النمور» خسارته الرابعة في الدوري والثانية على ملعبه وتجمد رصيده عند النقطة 17.