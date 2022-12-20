الأربعاء 21 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»

فينجر: مشكلة «المانشافت» في «البوندسليجا»
20 ديسمبر 2022 17:15

برلين(د ب أ)
بوسع منتخب ألمانيا أن يلعب دوراً بارزاً مجدداً حينما يستضيف نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، رغم خروجه المخيب للآمال من دور المجموعات ببطولة كأس العالم في قطر، لكنه بحاجة ماسة لمهاجم كبير، وفقاً للمدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر.
وصرح فينجر الذي تولى تدريب فريق أرسنال الإنجليزي لفترة طويلة، قبل أن يشغل الآن منصب مدير التطوير العالمي بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويترأس مجموعة الدراسة الفنية لمونديال قطر، للصحفيين بأن ألمانيا ينبغي أن تكون من بين المرشحين للتتويج باللقب القاري.
وقال فينجر: «لا يزال الفريق بحاجة للقليل من الوقت للعودة إلى القمة، لكنه سيكون بالتأكيد أحد المرشحين مرة أخرى للفوز بـ (يورو 2024) على أرضه».
وأضاف فينجر «أرى ذلك في ظل النشوة التي تحيط بالفريق، وأيضاً لأن لديه لاعبين من الطراز العالمي، خاصة في خط الوسط وعلى الجناحين».
وأشار فينجر إلى أنه «ليس من قبيل المصادفة أن يكون لدى منتخب ألمانيا الكثير من الفرص المحققة للتسجيل في مرحلة المجموعات» من مونديال قطر ولكن يتعين عليهم العمل لتطوير أدائهم الهجومي لترجمة تلك الفرص لأهداف.
ويرى فينجر أن المنتخب الألماني يعاني مشكلة، حيث قال «لا أرى أي مهاجمين من الطراز العالمي في الدوري الألماني» لأن معظم فرق البطولة تعتمد على لاعبين أجانب في مركز قلب الهجوم.
وكشف فينجر «في الماضي، كان لدى كل نادٍ ألماني مهاجم كبير في صفوفه، والآن لدى بايرن ميونيخ الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج، وبروسيا دورتموند لديه الإيفواري سيباستيان هالر والفرنسي أنتوني موديست، وبروسيا مونشنجلادباخ يعتمد على الفرنسي ماركوس تورام، وباير ليفركوزن يستعين بالتشيكي باتريك شيك وهكذا».
وكان المهاجم الألماني الوحيد الذي أبلى بلاء حسناً في قطر هو نيكلاس فولكروج، لاعب فيردر بريمن الذي ظهر مع منتخب (الماكينات) للمرة الأولى، وأحرز هدف الفوز في مباراة الفريق الودية ضد سلطنة عُمان، استعداداً للمونديال، الذي أحرز خلاله هدفين بعد قدومه من مقاعد البدلاء.

أخبار ذات صلة
بايرن يرفض العنصرية ضد كومان
حارس كرواتيا مطلب ألماني
آرسين فينجر
بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
بوندسليجا
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
عربي ودولي
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
اليوم 09:14
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
عربي ودولي
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
اليوم 09:08
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
دنيا
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
اليوم 08:39
إيلون ماسك
دنيا
ماذا قال إيلون ماسك عن تنحيه من رئاسة تويتر ؟
اليوم 08:19
دونالد ترامب
عربي ودولي
لجنة برلمانية تصوت لصالح نشر إقرارات ترامب الضريبية
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©