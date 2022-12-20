العائلة تساند فيالي في رحلة لندن

لندن (د ب أ)

تتزايد المخاوف بشأن صحة النجم الإيطالي السابق جيانلوكا فيالي، بعد أن سافر أفراد من عائلته لزيارته في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الثلاثاء.

ويعاني لاعب ومدرب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق 58 عاماً من مرض سرطان البنكرياس، بعد إعادة تشخيص إصابته بالمرض عام 2021، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وسافرت والدة فيالي الذي استقال من منصبه مدرباً لمنتخب إيطاليا الأسبوع الماضي، وشقيقه نينو إلى العاصمة البريطانية لندن ليكونا بجواره في مطلع الأسبوع قبل العودة إلى إيطاليا أمس الاثنين، وفقاً لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية، اليوم الثلاثاء.

وكان قد تم تشخيص إصابة فيالي بسرطان البنكرياس لأول مرة عام 2017، لكن بعد تلقيه العلاج في مستشفى مارسدن الملكي، أعلن في أبريل 2020 أنه حصل على شهادة طبية بتعافيه تماماً من المرض.

ولعب فيالي دوراً رئيساً ضمن الطاقم الفني لمنتخب إيطاليا بقيادة المدرب روبيرتو مانشيني الذي توج بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، صيف العام الماضي، عقب الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وخاض نجم سامبدوريا ويوفنتوس الإيطاليين السابق 88 مباراة مع تشيلسي قبل أن يتولى تدريب النادي اللندني بين عامي 1998 و2000.