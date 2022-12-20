أبوظبي تستضيف بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل في فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومدن العقارية، وورلد بادل تور، عن استضافة أبوظبي لبطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل (أبوظبي 2023)، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير المقبل في باب النجوم بجزيرة الحديريات.

ويعد الحدث المرتقب أول بطولة للمحترفين تستضيفها أبوظبي، بمشاركة 128 من كبار لاعبي البادل العالميين، تنظمها جلوبال مايس أورجنيزيشن ليميتد (جي إم أو إل إيفينتس)، وهي البطولة الوحيدة لأساتذة البادل في الشرق الأوسط «وورلد بادل تور»، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

جاء الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحفي، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصالح محمد صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعيد الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بدائرة الثقافة والسياحة، وبيل أوريجان الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية، ونمير حوراني المدير التنفيذي لشركة «جي إم أو إل أيفينتس»، وأليكس كوريتجا نائب رئيس «وورلد بادل تور»، الذي قدم كلمة عبر الإنترنت سلط خلالها الضوء على أهمية تنظيم بطولة واحدة من بطولات «وورلد بادل تور» في أبوظبي.

وفي هذا السياق، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسعدنا الإعلان عن استضافة أبوظبي لأولى بطولات البادل للأساتذة المحترفين، وندعو الجميع للحضور إلى جزيرة الحديريات ومشاهدة أساتذة البادل العالميين في منافسات قوية لتحقيق اللقب.

وأضاف العواني: تتمتع رياضة البادل بشعبية واسعة في الإمارات، خاصة مع وجود مئات المرافق العالمية الجديدة التي تعزز القاعدة الشعبية الواسعة لهذه الرياضة، وكلنا ثقة بأن تنظيم هذه البطولة في أبوظبي سيساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستضافة أرقى الأحداث الرياضية الدولية.

واختتم: سينظم مجلس أبوظبي الرياضي بطولة «بريد الإمارات» المجتمعية قبل انطلاق هذه البطولة، بأهداف تشجيع الجميع على ممارسة هذه اللعبة الشيقة، حيث ستتأهل 4 فرق للرجال بالإضافة إلى 3 فرق للسيدات للعب في التصفيات التأهيلية في بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: أصبحت البادل إحدى أكثر رياضات كرة المضرب رواجاً، وتتمتع بمكانة مرموقة على أجندة الرياضات الدولية، ويسعدنا استضافة 128 من أفضل لاعبي البادل العالميين في أبوظبي، ونتطلع إلى الترحيب بعشاق هذه الرياضة من داخل الدولة وخارجها لمتابعة البطولة والاستمتاع بالوجهات السياحية المميزة في العاصمة.

وتعتبر بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل، أولى جولات بطولة «وورلد بادل تور للمحترفين» في موسم 2023 وتمثل إحدى جولات بطولة المحترفين السنوية التي تقام حول العالم، وتنضم أبوظبي إلى كل من برشلونة وبوينس آيرس وماربيا وبلد الوليد ومدريد كأحدث مدينة تستضيف جولة من جولات «وورلد بادل تور للمحترفين»، البطولة الأكثر شهرة ضمن بطولات «وورلد بادل تور».

وتقام بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل في منطقة باب النجوم، موقع التخييم الفاخر في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

وتقع الجزيرة، الوجهة الترفيهية الأحدث التي طورتها مدن العقارية، على الساحل الغربي لأبوظبي، وبفضل مرافقها الرياضية المتطورة وإطلالاتها الجميلة، سرعان ما أصبحت الجزيرة واحدة من أكثر الوجهات الرياضية إثارة في الإمارة، والتي تشجع اتباع أسلوب حياة صحي ونشط.

وستقام بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة من كبار لاعبي رياضة البادل العالميين بين 21 و26 فبراير، فيما ستقام الجولات التأهيلية في الفترة ما بين 18 و20 فبراير.

وتعد بطولة المحترفين من بطولات الفئة الأولى التي تنظمها «وورلد بادل تور»، حيث تمنح اللاعبين أكبر عدد من نقاط التصنيف عبر الجولة بأكملها، وستمنح بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل جوائز نقدية بقيمة 450 ألف يورو، وهو أعلى قيمة لجوائز يتم منحها على الإطلاق في أي من بطولات «وورلد بادل تور».