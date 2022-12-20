«الفرسان» يؤكد «علامة التفوق» في «ديربيات دبي»

مراد المصري (دبي)

حسم شباب الأهلي مواجهة الديربي بالتفوق على الوصل 2 - 1 أمس الأول في الجولة الـ 11 لدوري أدنوك للمحترفين، ليكمل تفوقه في مواجهتي «الديربي» في دبي هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز على النصر بثلاثية أيضاً، مما جعله يواصل صدارة الترتيب لجولة جديدة.

وبحسب ما تشير له الإحصائيات، فإن «الفرسان» هو صاحب علامة التفوق فيما يخص مواجهات «الديربي» أمام الجارين «الإمبراطور» و«العميد»، في عصر الاحتراف، وهو الذي خاض أمامهما 54 مباراة بالمجمل بواقع 27 مباراة أمام كل فريق، وحقق 27 فوزاً «12 على الوصل و15 على النصر»، مقابل 12 خسارة «8 أمام الوصل و4 أمام النصر»، مقابل 15 تعادل، فيما سجل شباب الأهلي 95 هدفاً «46 أمام الوصل و49 أمام النصر»، مقابل استقباله 70 هدفاً «34 من الوصل و36 من النصر».

ويمكن منح إيجور جيسوس لقب نجم المواجهة بهدفه الحاسم من لمسة مباشرة قوية، تؤكد مرة أخرى أنه حاضر في المناسبات الكبيرة، وكلما احتاج له فريقه، وهو الذي عانى مؤخراً من إصابة تعافى منها تدريجياً، فيما شهدت المباراة غياب عمر خربين عن «الفرسان» للإصابة وخرج كارتابيا مصاباً في الشوط الأول.

واعتبر ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أن لديه لاعبين لسد غياب أي زميل لهم، وقال: كرة القدم عبارة عن فرص، وكل لاعب لديه فرصة لإثبات نفسه في أي مركز نتعرض فيه لنقص أو غياب، وهذا ما يجعلنا نحقق هذه النتائج بفضل التضحية والإصرار من اللاعبين.

وشدد المدرب على أهمية المواجهة المقبلة لفريقه أمام بني ياس قبل التوقف، وقال: أتمنى من الجماهير أن تحضر بأكبر عدد ممكن، وأن تملأ مدرجات ستاد راشد، لا يجب أن يقتصر الحضور على مباريات بارزة فقط، ولكن في جميع المباريات، وبالنسبة لنا الفوز في الديربي عبارة عن ثلاث نقاط فقط.