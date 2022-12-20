الأربعاء 21 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الفرسان» يؤكد «علامة التفوق» في «ديربيات دبي»

«الفرسان» يؤكد «علامة التفوق» في «ديربيات دبي»
20 ديسمبر 2022 14:41

مراد المصري (دبي)
حسم شباب الأهلي مواجهة الديربي بالتفوق على الوصل 2 - 1 أمس الأول في الجولة الـ 11 لدوري أدنوك للمحترفين، ليكمل تفوقه في مواجهتي «الديربي» في دبي هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز على النصر بثلاثية أيضاً، مما جعله يواصل صدارة الترتيب لجولة جديدة.
وبحسب ما تشير له الإحصائيات، فإن «الفرسان» هو صاحب علامة التفوق فيما يخص مواجهات «الديربي» أمام الجارين «الإمبراطور» و«العميد»، في عصر الاحتراف، وهو الذي خاض أمامهما 54 مباراة بالمجمل بواقع 27 مباراة أمام كل فريق، وحقق 27 فوزاً «12 على الوصل و15 على النصر»، مقابل 12 خسارة «8 أمام الوصل و4 أمام النصر»، مقابل 15 تعادل، فيما سجل شباب الأهلي 95 هدفاً «46 أمام الوصل و49 أمام النصر»، مقابل استقباله 70 هدفاً «34 من الوصل و36 من النصر».
ويمكن منح إيجور جيسوس لقب نجم المواجهة بهدفه الحاسم من لمسة مباشرة قوية، تؤكد مرة أخرى أنه حاضر في المناسبات الكبيرة، وكلما احتاج له فريقه، وهو الذي عانى مؤخراً من إصابة تعافى منها تدريجياً، فيما شهدت المباراة غياب عمر خربين عن «الفرسان» للإصابة وخرج كارتابيا مصاباً في الشوط الأول.
واعتبر ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أن لديه لاعبين لسد غياب أي زميل لهم، وقال: كرة القدم عبارة عن فرص، وكل لاعب لديه فرصة لإثبات نفسه في أي مركز نتعرض فيه لنقص أو غياب، وهذا ما يجعلنا نحقق هذه النتائج بفضل التضحية والإصرار من اللاعبين.
وشدد المدرب على أهمية المواجهة المقبلة لفريقه أمام بني ياس قبل التوقف، وقال: أتمنى من الجماهير أن تحضر بأكبر عدد ممكن، وأن تملأ مدرجات ستاد راشد، لا يجب أن يقتصر الحضور على مباريات بارزة فقط، ولكن في جميع المباريات، وبالنسبة لنا الفوز في الديربي عبارة عن ثلاث نقاط فقط.

أخبار ذات صلة
«السماوي» يُحبط عودة «الزعيم»
الوحدة يفقد «الصدارة» بسبب «ابن النادي»!
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوصل
النصر
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
عربي ودولي
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
اليوم 09:14
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
عربي ودولي
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
اليوم 09:08
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
دنيا
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
اليوم 08:39
إيلون ماسك
دنيا
ماذا قال إيلون ماسك عن تنحيه من رئاسة تويتر ؟
اليوم 08:19
دونالد ترامب
عربي ودولي
لجنة برلمانية تصوت لصالح نشر إقرارات ترامب الضريبية
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©