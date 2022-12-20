شباب الأهلي يجتاز البشائر العماني باللحظات الأخيرة

علي معالي(دبي)

عاد فريق شباب الأهلي لكرة السلة من سلطنة عمان، بفوز مهم على فريق البشائر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري السوبر لغرب آسيا بنتيجة 71- 69، في المباراة التي جرت على الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وبهذه النتيجة يبدأ الفرسان أولى خطوته الآسيوية بنجاح، وجاء الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة من تصويبة ثنائية منحت شباب الأهلي الانتصار الأول في مشواره بالتصفيات الآسيوية.

تفوق «الفرسان» في الربعين الأول والثاني بنتيجة 21- 18,25- 8، فيما رد الفريق العماني بالتفوق في الربعين الثالث والرابع بنتيجة 24- 13,19- 12، جاءت المباراة قوية في أرباعها الأربعة، والدليل أن النتيجة النهائية جاءت لمصلحة الأهلي بفارق نقطتين فقط، حيث ظلت الندية حتى الثواني الأخيرة من اللقاء.

وعلق البوسني زوران مدرب شباب الأهلي على أحداث المباراة قائلاً: «كنا محظوظين بالنقطة الأخيرة التي سجلناها وجعلتنا نكسب اللقاء، ومباراة الذهاب والإياب بها الكثير من الأحداث، وأنا سعيد بما تحقق من انتصار في أول لقاء، وفريقي سيطر على الشوط الأول والبشائر على الشوط الثاني».

وعن تراجع شباب الأهلي في الشوط الثاني قال زوران:«بعد فارق الـ 20 يبدو أن لاعبي الفريق شعروا بالاطمئنان للمباراة، إضافة إلى الأخطاء التي وقعنا فيها وهي أمور طبيعية في اللعبة، والمنافس قدم مباراة قوية بالفعل».

وعن المباراة المقبلة قال:«نخوض هذه البطولة خطوة بخطوة نظراً للنظام الجديد الذي تجرى به».

يذكر أن البطولة تقام بنظامها الجديد لأول مرة، حيث تلعب مرحلة المجموعات فيها بنظام الذهاب والإياب، وتستمر منافساتها حتى مايو 2023، وتتأهل بعدها ستة فرق إلى المراحل المتقدمة، بحيث ينضم إليها أبطال الدوري المحلي في الهند وكازاخستان، ينتقل بعدها الفريقان المتأهلان إلى المرحلة النهائية لدوري السوبر لغرب آسيا إلى كأس آسيا للأندية الأبطال 2023، والتي يصل بطلها إلى كأس الإنتركونتيننتال، التي تعد أعلى مسابقة للأندية بالاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا».