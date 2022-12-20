«السلم للدراجات» تختار مساراً جديداً للنخبة وسط دبي

دبي (الاتحاد)

تواصل اللجنة المنظمة التحضيرات لانطلاق النسخة السابعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، بجوائز مالية تصل إلى 5 ملايين درهم، والتي ستكون انطلاقتها يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين الرجال يوم 27 ديسمبر الجاري، وسباق الإماراتيات السيدات يوم الأربعاء 28 ديسمبر، في منطقة سيح السلم في محمية المرموم في دبي.

واختارت اللجنة المنظمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة، مساراً مميزاً للسباق الثالث الذي يحمل عنوان «سباق النخبة» الرجال، الذي يقام يوم 8 يناير المقبل، بحيث سينطلق من بيت الشيخ سعيد في منطقة الشندغة، وينتهي في سيح السلم لمسافة 172 كلم، ويمر المسار ببيت الاتحاد، مركز دبي التجاري، متحف المستقبل، السوق المالي، شارع السعادة، ميدان، شارع زايد بن حمدان، تقاطع شارع إكسبو 2020 بالاتجاه إلى شارع القدرة، وصولاً إلى مضمار القدرة للدراجات الهوائية في سيح السلم.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «رغم ارتباط البطولة باسم منطقة السلم في محمية المرموم الطبيعية الأكبر من نوعها وكونها جزءاً من المشروع الرائد المخصص لتطوير أرياف وبراري دبي، إلا أن البطولة تلعب دوراً كبيراً ليس في مجال نشر ممارسة وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في الدولة وتمكين المرأة وحسب، ولكن أيضاً في أن تكون مشاركة في الاحتفال بالمناسبات الوطنية والأحداث والإنجازات التي تشهدها الدولة، فقد نظمنا في النسخة السادسة خلال العام الماضي سباقات احتفالاً باليوبيل الذهبي والعيد الوطني الخمسين لتأسيس الدولة وللاحتفاء أيضاً باستضافة إكسبو دبي 2020».

وتشهد النسخة السابعة للبطولة الأكبر من نوعها لسباقات الدراجات الهوائية، برنامج منافسات شاملاً يتضمن 7 سباقات لمختلف الفئات، بمشاركة قياسية تبلغ أكثر من 1000 دراج من الرجال والسيدات ولمختلف الجنسيات.

وستقوم اللجنة المنظمة بإصدار القائمة النهائية لبقية السباقات الرئيسية ومساراتها، ومسافة كل سباق والتفاصيل الفنية الخاصة بالبطولة، التي تتواصل حتى شهر فبراير المقبل، حيث سيتم إلى جانب هذه السباقات الثلاثة المذكورة أعلاه، إقامة أيضاً سباق السلم الصحراوي الأول، وسباق السلم للهواة الإماراتيين الرجال الثاني، وسباق السلم للنخبة السيدات، وسباق السلم الصحراوي الثاني.