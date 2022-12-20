شرط كيريوس للاعتزال

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

ألمح نجم التنس الأسترالي نيك كيريوس، إلى أنه سينهي مسيرته مع اللعبة البيضاء حال تتويجه بإحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى في الموسم المقبل.

وحقق كيريوس أحد أفضل مواسمه حتى الآن في عام 2022، حيث فاز بثلاثة ألقاب بمنافسات الزوجي، وتوج بمنافسات الفردي ببطولة واشنطن المفتوحة في أغسطس الماضي.

ورغم ذلك، فشل كيريوس مرة أخرى في الفوز بإحدى المسابقات الأربع الكبرى هذا العام، رغم بلوغه المباراة النهائية لبطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، عقب خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بمجموعة مقابل 3 مجموعات.

ويستهل كيريوس 27 عاماً مشاركاته في بطولات جراند سلام عام 2023 ببطولة أستراليا المفتوحة، لكنه يمكن أن يعتزل التنس بعد أقل من شهر، حال تتويجه باللقب.

وفي حديثه بين المباريات خلال إحدى المسابقات الاستعراضية، قال كيريوس للصحفيين: «آمل أن أفوز ببطولة جراند سلام وأن أعتزل بعدها».

أوضح اللاعب الأسترالي: «لقد تطلب الأمر الكثير من العمل الشاق هذا الموسم (2022)، والكثير من الانضباط ويبدو أنه كلما كنت أفضل، فالجميع يريد المزيد منك ويصبح الأمر أكثر إرهاقاً».

أضاف كيريوس: «لكنني استمتعت كثيراً هذا الموسم. وأخيراً أنا فخور فقط بالقول إنني وصلت إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى وبدأت في تلبية بعض التوقعات. لقد استمتعت كثيراً بذلك، وشعرت بالتأكيد بحالة أفضل على الملعب».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها كيريوس إلى اعتزاله مبكراً، حيث صرح في أكتوبر الماضي أنه «ربما لن» يلعب بعد سن الثلاثين.