«المونديال» يُزيد فرص رحيل «نجل تورام»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لفت الشاب ماركوس تورام مهاجم منتخب فرنسا ولاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، الأنظار بشدة، كلما نزل بديلاً لأوليفييه جيرو في مباريات كأس العالم الأخيرة بقطر، بتحركاته الواعية ومهاراته وقوته البدنية وطوله الفارع (1.92 متر)، ليؤكد جدارته بتمثيل «الديوك» في المونديال، وهذا الظهور اللافت جعله مطمعاً لأكثر من نادٍ أوروبي كبير، بعد أن أشاد بأدائه كثيرمن المراقبين والمحللين الكرويين.

وكان ماركوس تورام انضم إلى جلادباخ قادماً من جوينجان الفرنسي عام 2019 مقابل 12 مليون يورو، ونجح هذا الموسم في تسجيل 13 هدفاً وصناعة 4 أهداف أخرى في 17 مباراة لعبها مع فريقه في مختلف المسابقات.

ماركوس، هو نجل النجم الفرنسي المخضرم ليليان تورام بطل مونديال فرنسا 1998، مع كتيبة زين الدين زيدان وديدييه ديشامب المدير الفني الحالي لمنتخب «الديوك»، قررعدم البقاء أكثر من ذلك مع فريقه الألماني وينوي عدم تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم في صيف 2023.

وأفادت الأنباء التي ذكرتها صحيفة «بيلد» الألمانية بأن ماركوس عقد العزم على الرحيل فعلاً، وأبلغ إدارة ناديه بذلك لكي تبحث عن بديل له.

وقالت الصحيفة إن ماركوس من حقه أن يتفاوض مع أي نادٍ اعتباراً من أول يناير المقبل، ولكنه لا يتعجل الاختيار، فما زال أمامه بعض الوقت للمفاضلة بين الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، قبل تحديد وجهته المقبلة.

ولم تذكرالصحيفة هذه الأندية بالاسم، بل وأشارت إلى أن أي منها لم يتقدم حتى الآن بعرض ملموس للفوز بهذا المهاجم الواعد.

بالمناسبة.. ماركوس هو صاحب الهدفين اللذين سجلهما فريقه في مرمى ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2020، وهى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

يذكر أن ماركوس تورام المولود في 6 أغسطس 1997، بدأ مسيرته الاحترافية في نادي سوشو «2014-2017» ثم انتقل إلى جوينجان حتى عام 2019، ومنه إلى بروسيا مونشنجلادباخ بعقد مدته 4 سنوات.

ولعب ماركوس لكل منتخبات الشباب الفرنسية تحت 17 و18 و19 و20 و21 سنة، وضمه ديدييه ديشامب إلى المنتخب الأول في 2020.