الأربعاء 21 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«المونديال» يُزيد فرص رحيل «نجل تورام»!

«المونديال» يُزيد فرص رحيل «نجل تورام»!
20 ديسمبر 2022 13:04

أنور إبراهيم (القاهرة)
لفت الشاب ماركوس تورام مهاجم منتخب فرنسا ولاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، الأنظار بشدة، كلما نزل بديلاً لأوليفييه جيرو في مباريات كأس العالم الأخيرة بقطر، بتحركاته الواعية ومهاراته وقوته البدنية وطوله الفارع (1.92 متر)، ليؤكد جدارته بتمثيل «الديوك» في المونديال، وهذا الظهور اللافت جعله مطمعاً لأكثر من نادٍ أوروبي كبير، بعد أن أشاد بأدائه كثيرمن المراقبين والمحللين الكرويين.
وكان ماركوس تورام انضم إلى جلادباخ قادماً من جوينجان الفرنسي عام 2019 مقابل 12 مليون يورو، ونجح هذا الموسم في تسجيل 13 هدفاً وصناعة 4 أهداف أخرى في 17 مباراة لعبها مع فريقه في مختلف المسابقات.
ماركوس، هو نجل النجم الفرنسي المخضرم ليليان تورام بطل مونديال فرنسا 1998، مع كتيبة زين الدين زيدان وديدييه ديشامب المدير الفني الحالي لمنتخب «الديوك»، قررعدم البقاء أكثر من ذلك مع فريقه الألماني وينوي عدم تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم في صيف 2023.
وأفادت الأنباء التي ذكرتها صحيفة «بيلد» الألمانية بأن ماركوس عقد العزم على الرحيل فعلاً، وأبلغ إدارة ناديه بذلك لكي تبحث عن بديل له.
وقالت الصحيفة إن ماركوس من حقه أن يتفاوض مع أي نادٍ اعتباراً من أول يناير المقبل، ولكنه لا يتعجل الاختيار، فما زال أمامه بعض الوقت للمفاضلة بين الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، قبل تحديد وجهته المقبلة.
ولم تذكرالصحيفة هذه الأندية بالاسم، بل وأشارت إلى أن أي منها لم يتقدم حتى الآن بعرض ملموس للفوز بهذا المهاجم الواعد.
بالمناسبة.. ماركوس هو صاحب الهدفين اللذين سجلهما فريقه في مرمى ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2020، وهى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2.
يذكر أن ماركوس تورام المولود في 6 أغسطس 1997، بدأ مسيرته الاحترافية في نادي سوشو «2014-2017» ثم انتقل إلى جوينجان حتى عام 2019، ومنه إلى بروسيا مونشنجلادباخ بعقد مدته 4 سنوات.
ولعب ماركوس لكل منتخبات الشباب الفرنسية تحت 17 و18 و19 و20 و21 سنة، وضمه ديدييه ديشامب إلى المنتخب الأول في 2020.

أخبار ذات صلة
8 «مشاهد خالدة» ترسم «لوحة» مونديال 2022
احتفالات النجمة الثالثة توحد الأرجنتين
كأس العالم 2022
مونديال 2022
ديدييه ديشامب
منتخب فرنسا
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
عربي ودولي
قتلى وجرحى في زلزال ضرب كاليفورنيا
اليوم 09:14
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
عربي ودولي
زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية منذ بدء العمليات العسكرية
اليوم 09:08
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
دنيا
"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
اليوم 08:39
إيلون ماسك
دنيا
ماذا قال إيلون ماسك عن تنحيه من رئاسة تويتر ؟
اليوم 08:19
دونالد ترامب
عربي ودولي
لجنة برلمانية تصوت لصالح نشر إقرارات ترامب الضريبية
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©