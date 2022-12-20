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«العميد» في خطر!

«العميد» في خطر!
20 ديسمبر 2022 11:30

رضا سليم (دبي)
كشفت كلمات الأوكراني جوران توميتش، مدرب فريق النصر في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة أمام دبا الفجيرة في الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، عن حجم المعاناة التي يعيشها العميد بعدما قال المدرب: «لا وقت للبكاء، وعلينا طي صفحة الخسارة والاستعداد للجولة المقبلة أمام البطائح». 

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وتعرض النصر للخسارة السابعة هذا الموسم دفعت به إلى المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، ولا يبتعد عن المركزين الأخيرين سوى بنقطتين فقط، ولم يحقق الفريق سوى فوز واحد و3 تعادلات في 11 جولة، وهو ما يمثل كبوة كبيرة للفريق الذي لم يقدم المستوى المطلوب أمام دبا، ولن يتغير حال الفريق حتى في حالة الفوز على البطائح في الجولة المقبلة، بسبب فارق النقاط بينه وبين أقرب خورفكان وبني ياس قبل مباراتهما في الجولة الـ11.
وتأتي أهمية المباراة المقبلة للفريق في أنها ستكون قبل التوقف مجدداً لمشاركة المنتخب في بطولة «خليجي 25»، وفي حالة الفوز سيكون أمام المدرب فرصة لإعادة النظر في مجموعة اللاعبين الأجانب والبحث عن دعم في بعض المراكز، خاصة في الدفاع حيث يعاني الفريق دفاعياً وهجومياً، حيث لا يوجد الهداف الذي يحسم اللمسات الأخيرة في المباراة، ولا يوجد بصمة لأي لاعب.
ولم يحقق جوران أي فوز مع الفريق منذ تولى المهمة في أوائل الشهر الماضي، بدلاً من الألماني ثورستن فينك، حيث تولى المهمة بداية من مواجهة شباب الأهلي في الجولة العاشرة وخسر 0-3، ثم الخسارة أمام دبا، في حين أن فينك فاز في مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات.
ولم ينجح المدرب الكرواتي في تعديل أوراق الفريق خلال فترة التوقف، رغم الفوز على الظفرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلا أن المستوى الذي ظهر به في الدوري يمثل جرس إنذار وليس له علاقة بتأهل الفريق للمربع الذهبي للكأس.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
دبا الفجيرة
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