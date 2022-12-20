الحبتور بطل كأس تشرشل للبولو

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الحبتور كأس السير ونستون تشرشل للبولو، والذي اختتمت منافساته بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوزه على منافسه بن دري بنتيجة 8-4، فيما فاز فريق الباشا بكأس الترضية بعد تغلبه على فريق مهرة هيسكث، بنتيجة ثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف الهدف.

وشهدت المباراة النهائية غياب قائدي الفريقين محمد الحبتور، الذي تلقى دعوة لحضور نهائي كأس العالم لكرة القدم بالدوحة، ومحمد بن دري الذي حالت ظروفه الشخصية دون المشاركة في الختام، والأول حلت مكانه الشيخة عليا آل مكتوم، بينما لعب الأرجنتيني أوجستين بدلاً من الثاني.

جاءت المباراة النهائية قوية خاصة في شوطيها الأول والثاني والذي تساوت فيه الكفتين تقريباً، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل منهما، بينما نجح فريق بن دري في الحفاظ على تفاهم رباعي الفريق لينتهي الشوط الثاني بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما، وفي الشوط الثالث نشط فريق الحبتور بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم وقاد أمادوري الهجمات واحدة تلو الأخرى مضيفاً هدفين لنتهي الشوط بنتيجة ستة مقابل أربعة أهداف.

وفي الشوط الرابع أضاف فريق الحبتور هدفيه السابع والثامن، فيما أضاع فريق بن دري عدة ضربات جزائية كانت كفيلة بتجميل صورة الفريق لتنتهي المباراة بفوز الحبتور 8-4.

عقب المباراة النهائي، قام جوشين كنيخت الرئيس التنفيذي لآيفزا دبي، بتكريم الفرق وأصحاب الالقاب حيث نال امادوري جائزة أفضل لاعب، بينما كان لقب أفضل خيل من نصيب أكونا لمالكه محمد الحبتور والذي شارك به اسجيندو أمادوري .