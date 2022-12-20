ماتيوس: ميسي نجم «الألفية» ورونالدو «أناني»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن نجح النجم «الأسطورة» ليونيل ميسي في تحطيم الرقم القياسي السابق للاعبين الأكثر مشاركة في مباريات كأس العالم عبر تاريخها الطويل، والمسجل باسم النجم الألماني لوثر ماتيوس «25 مباراة»، حيث رفع «البرغوث» رصيده من المباريات في ختام مونديال قطر إلى 26 مباراة، استضافت صحيفة «ماركا» الإسبانية لوثار ماتيوس قائد المنتخب الألماني المخضرم ونجم بايرن ميونيخ السابق، للحديث عن الإنجاز الذي حققه ميسي وما إذا كان ذلك يحزنه ويجعله غير سعيد لتخطي صاحب الكرات الذهبية السبع له.

وقال ماتيوس: ميسي هو الفائز المطلق ويستحق ذلك لأنه قدم لي ولكل عشاق كرة القدم متعة لا مثيل لها وبهجة كبيرة، بإمكاناته الفنية العالية وطريقته الرائعة في مداعبة الكرة والتعامل معها.

وأضاف: ميسي يفعل ذلك على امتداد 17أو 18 عاماً، وهو بالنسبة لي «لاعب الألفية الثالثة».

وفي الوقت الذي كال فيه ماتيوس وصلات الإطراء والمديح على قائد منتخب «التانجو» الأرجنتيني، لم يترك منافسه الأزلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حاله، وإنما هاجمه بشدة متهماً إياه بالأنانية.

وقال: رونالدو ألحق الضرر بنفسه وبمنتخب بلاده، لا أنكر إنه كان لاعباً كبيراً وهدافاً خطيراً لا يشق له غبار، ولكنه الآن حطم أسطورته، وأتصور أنه من الصعب أن يجد مكاناً في أي فريق، بعد أن تم فسخ العقد الذي يربطه بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعلق قائلاً: بصورة أو بأخرى، رونالدو يجعلني أشفق عليه لأن حاله يدعو للرثاء.

وتضم قائمة النجوم الخمسة الأكثر مشاركة في مباريات كأس العالم، أيضاً المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه «24 مباراة» في المركز الثالث، ثم المدافع الإيطالي باولو مالديني «23 مباراة» في المركز الرابع والبرتغالي رونالدو «22 مباراة» في المركز الخامس، ومن بعد هؤلاء الخمسة، يأتي الساحر الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا برصيد 21 مباراة.

يذكرأن لوثر ماتيوس المولود في 21 مارس 1961، بدأ مسيرته الاحترافية لاعباً في بروسيا مونشنجلادباخ عام 1979، وحتى 1984، ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ حتى 1988، وبعدها شد الرحال إلى إيطاليا حيث لعب لإنتر ميلان حتى 1992، ثم عاد مجدداً للبايرن واستمرمعه حتى 2000، ثم اتجه إلى الدوري الأميركي حيث لعب لنيويورك ريد بولز، إلى أن اعتزل.

أما مسيرته مع منتخب «المانشافت» فبدأت عام 1980 وحتى 2000، ولعب 150 مباراة وسجل 23 هدفاً. ومارس ماتيوس مهنة التدريب مع رابيد فيينا وبارتيزان ومنتخب المجر وأتليتكو بارانينسي ومكابي نتانيا ومنتخب بلغاريا.