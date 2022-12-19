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الرياضي

مبابي عن خسارة نهائي المونديال: سنعود

مبابي عن خسارة نهائي المونديال: سنعود
19 ديسمبر 2022 23:37

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
تعهد كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي بعودة منتخب بلاده لواجهة كرة القدم العالمية، بعدما لم تكن أهدافه الثلاثة في شباك الأرجنتين بنهائي كأس العالم كافية للفوز باللقب في قطر.
وسجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" ليحقق إنجازاً حدث للمرة الثانية فقط في تاريخ المباريات النهائية لكأس العالم، ليقود بلاده لضربات الجزاء أمام الأرجنتين بعد التعادل 3 / 3 في ملعب لوسيل.
وسجل مبابي فيما بعد بضربات الترجيح، لكن اللقب الثاني على التوالي ضاع من المنتخب الفرنسي، بعدما أهدر كل من كينجسلي كومان وأوريلين تشواميني ضربتين، ليحقق المنتخب الأرجنتيني اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
وفي أول ظهور له منذ الخسارة كان مبابي الذي سيكمل عامه الـ24 غداً الثلاثاء، واثقاً من قدرة منتخب بلاده على تجاوز الخسارة، حيث قال عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام": "سنعود".
وعلق الأسطورة البرازيلية بيليه، الفائز بلقب كأس العالم ثلاث مرات على منشور مبابي، بالقول ببساطة "شكراً".

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