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الرياضي

أنشيلوتي عن البرازيل: لا يزال لدينا الكثير لنحققه مع الريال

أنشيلوتي عن البرازيل: لا يزال لدينا الكثير لنحققه مع الريال
19 ديسمبر 2022 23:35

مدريد (د ب أ)
نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الشائعات بشأن اقترابه من منصب المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، خلفاً لتيتي الذي رحل عن قيادة الفريق بعد نهائيات كأس العالم في قطر.
وصرح أنشيلوتي لمحطة راديو (راي) الإذاعية الإيطالية، اليوم الاثنين "أن تصبح مدرباً للبرازيل؟ لا أعرف شيئاً عن المستقبل. أنا أبلي بلاء حسناً هنا، لا يزال لدينا الكثير لنحققه في ريال مدريد. لدي عقد مع النادي حتى عام 2024، وإذا لم تتم إقالتي ، فإنني لن أذهب لأي مكان آخر".
أصبح منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل خالياً، بعدما أكد تيتي انتهاء مسيرته مع الفريق عقب إقصائه من دور الثمانية في المونديال، الذي اختتم أمس الأحد، في قطر.
وذكرت بوابة أخبار "يونيفرسو أونلاين" الرياضية البرازيلية مؤخراً، نقلاً عن مصادر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنه تم بالفعل الاتصال بأنشيلوتي بشأن توليه المنصب في أكتوبر الماضي.
وفقاً للمصدر ذاته، كشف أنشيلوتي أنه سيكون منفتحاً على مزيد من المحادثات والمفاوضات الملموسة بمجرد أن يكون المنصب شاغراً.

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