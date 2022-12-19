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الرياضي

«الأبيض» يلتقي لبنان ودياً 30 ديسمبر

«الأبيض» يلتقي لبنان ودياً 30 ديسمبر
20 ديسمبر 2022 01:43

معتز الشامي (دبي)

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يدخل منتخبنا الوطني تجمعه المرتقب يوم 26 ديسمبر الجاري عقب الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك للاستعداد للمشاركة في بطولة «خليجي 25» بالبصرة، والتي تقام من 6 إلى 19 يناير المقبل، وقد استقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني أروابارينا على خوض مباراة ودية يوم 30 ديسمبر وتحدد لها مواجهة منتخب لبنان الشقيق.
وتأتي تلك التجربة الودية القوية لتجهيز المنتخب للمواجهات المنتظرة في خليجي 25 بالبصرة، حيث يتوقع أن يغادر إليها المنتخب يوم 2 يناير المقبل، لمواصلة التدريبات قبل انطلاق البطولة.
ويتابع الجهاز الفني جميع اللاعبين الدوليين في القائمة الموسعة والمحددة بـ35 لاعباً، خلال الجولتين الحالية والمقبلة، قبل التركيز على أجهز الأسماء التي سيتم الاعتماد عليها خلال البطولة المرتقبة، والتي سيدخلها المنتخب بدوافع الفوز والمنافسة على اللقب، كمحطة تحضيرية أولى في مسيرة إعداد الأبيض لكأس آسيا التي تستضيفها قطر في يناير 2024. وينتظر أن يتم الاعتماد على عدد من العناصر الشابة من جيل المنتخب الأولمبي، بناء على استراتيجية الجهاز الفني بقيادة رودولفو أروابارينا، وذلك تنفيذاً لسياسة الإحلال والتجديد التي يمر بها المنتخب خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم تصعيد أكثر من 7 وجوه شابة للمشاركة في الوديات الأخيرة التي خاضها «الأبيض»، وآخرها تجربتا الأرجنتين وكازاخستان الوديتان بداية نوفمبر الماضي.

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