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«الفرسان» يُعزز الصدارة بنقاط «الإمبراطور»

شباب الأهلي نجح في الفوز على الوصل (تصوير: أشرف العمرة)
20 ديسمبر 2022 01:42

مراد المصري (دبي)

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عزز شباب الأهلي صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد تحقيقه الفوز على الوصل 2-1، في مباراة «الديربي» الجماهيرية، التي أقيمت أمس على استاد زعبيل في دبي، في انطلاق الجولة الـ 11 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 25 نقطة، فيما بقي «الإمبراطور» ثالثاً مؤقتاً بـ 21 نقطة.
جاءت انطلاقة المباراة قوية من الفريقين، وافتتح الوصل التسجيل برأسية جيلبرتو أوليفيرا في الدقيقة الخامسة، ورد شباب الأهلي سريعاً بهدفين الأول برأسية من يوسف جابر في الدقيقة 9، ثم تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء من إيجور جيسوس في الدقيقة 20، ورغم محاولات الفريقين فإن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.
من جانبه حقق الجزيرة الفوز على البطائح 4-2، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 20 نقطة بالمركز السادس مؤقتاً، فيما بقي «الراقي» بالمركز التاسع برصيد 12 نقطة. تقدم الجزيرة بثنائية علي مبخوت في الدقيقة الخامسة، ومن ركلة جزاء في الدقيقة 23، ثم قلص البطائح الفارق بواسطة أناتولي في الدقيقة 30، ليعود الجزيرة ويعزز تقدمه بهدف ثالث سجله خلفان مبارك من ركلة ركنية مباشرة في الدقيقة 45 + 1.
وفي الشوط الثاني سجل أناتولي الهدف الشخصي والثاني لفريقه في الدقيقة 72، لكن الجزيرة أمن فوزه بالهدف الرابع بواسطة زايد العامري في الدقيقة 90 + 5.
وحقق دبا فوزاً تاريخياً هو الأول على استاد آل مكتوم على حساب النصر في دوري المحترفين، والأول له هذا الموسم بالتفوق 1-0، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثالث عشر، وبقي «العميد» برصيد 6 نقاط بالمركز الثاني عشر.
ويدين «النواخذة» بالفضل بهذا الفوز إلى إبراهيم اليعقوبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16.
وحقق عجمان فوزاً ثميناً خارج الديار على حساب الظفرة 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد، ليرفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة، فيما تراجع الظفرة إلى المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، سجل هدف الفوز لـ «البركان» التونسي فراس بالعربي من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الجزيرة
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