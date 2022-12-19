العين وبني ياس.. «صراع صناعة اللعب»

معتصم عبدالله (دبي)

تختتم الجولة 11 لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة ثلاث مباريات اليوم، حيث يستقبل الوحدة «الوصيف» برصيد 22 نقطة ضيفه خورفكان «الحادي عشر» على استاد آل نهيان، ويلتقي اتحاد كلباء «الثامن» بالشارقة «الرابع» في معقل «النمور»، فيما يحل بني ياس «العاشر» برصيد 11 نقطة ضيفاً على العين «الخامس» بـ17 نقطة في استاد هزاع بن زايد.

ويعول «العنابي» على أفضليته المطلقة في المواجهات أمام ضيفه «النسور»، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في المباريات الست الماضية بين الفريقين في الدوري بالفوز في 5 والتعادل في مباراة، ويطارد الوحدة في مباراة الليلة رقماً قياسياً، بتحقيق الفوز الثامن على التوالي في الدوري للمرة الثانية منذ أول متوالية انتصارات مماثلة موسم 2009-2010، والذي توج فيه «أصحاب السعادة» بلقبه الأخير في الدوري.

ويستضيف ملعب اتحاد كلباء، المواجهة المنتظرة للنمور أمام ضيفه «الملك»، ويشعل فارق النقاط الثلاث بين الفريقين أجواء المباراة المنتظرة، حيث تميل كفة الأفضلية للضيوف بالفوز في 8 مواجهات سابقة، مقابل التعادل في ثلاث مباريات، وانتصار وحيد لاتحاد كلباء الساعي لتحقيق فوزه الخامس في المباريات على ملعبه خلال الدوري في الموسم الحالي كرقم غير مسبوق لـ«النمور».

ويحتضن استاد هزاع بن زايد معقل العين مباراة «الزعيم» و«السماوي»، حيث يبدو الفوز وحصد النقاط الثلاث هدفاً مشتركاً للفريقين بعد تعثر «الزعيم» بالتعادل في مباراته الأخيرة في الدوري أمام مضيفه الشارقة 2-2 ضمن الجولة العاشرة، فيما فشل «السماوي» في تحقيق الفوز في آخر جولتين بالخسارة أمام اتحاد كلباء 1-2، والوصل 1-3.

وستكون مباراة الليلة الـ23 في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما حقق العين الفوز في 12 مباراة، مقابل 4 انتصارات لبني ياس، وحسم التعادل 6 مواجهات أخرى، وتشهد المباراة مواجهة مرتقبة بين الثنائي الأكثر صناعة للفرص في الدوري خلال الموسم الحالي برصيد 7 فرص، ممثلين في المغربي سفيان رحيمي جناح «الزعيم» وسهيل النوبي نجم «السماوي».



«أفضلية العنابي»

يعد خورفكان الذي يحل ضيفاً على الوحدة مساء اليوم، واحداً من بين 4 فرق لم يخسر أمامها «العنابي» في «دوري المحترفين» إلى جانب البطائح، العروبة، وحتا، ويقف القائد إسماعيل مطر على رأس قائمة هدافي مباريات الفريقين برصيد 3 أهداف.



«صداع السماوي»

يمثل إهدار الفرص المحققة صداعاً مستمراً لهجوم بني ياس قبل مباراة الليلة أمام مضيفه العين، ويتساوى «السماوي» مع الجزيرة في إهدار 18 فرصة محققة أمام مرمى المنافسين كأكثر الفرق إهداراً للفرص المحققة.



الديربيات سلاح «الملك»

تميل كفة الأفضلية في ديربيات «الإمارة الباسمة» لمصلحة الشارقة قبل مواجهة اليوم أمام مضيفه اتحاد كلباء، بعدما حقق «الملك» الفوز في آخر 6 مباريات ديربي أمام منافسيه من فرق الإمارة، ليرفع إجمالي انتصارات الديربي إلى 12 مقابل الخسارة في مباراتين.