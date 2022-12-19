دوري 21: «الفرسان» و«الإمبراطور».. «اختبار الصدارة»

دبي (الاتحاد)

تعود الحياة إلى ملاعب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بالتزامن مع عودة المسابقات المحلية بعد كأس العالم 2022، حيث تشهد انطلاقة «الجولة 11» مواجهات مرتقبة، بداية بلقاء شباب الأهلي «المتصدر» أمام ضيفه الوصل، فيما يستقبل دبا «الوصيف» نظيره النصر، ويلعب الجزيرة مع البطائح، وعجمان مع الظفرة، وتستكمل الجولة الأربعاء بمباريات بني ياس والعين، خورفكان والوحدة، والشارقة واتحاد كلباء.

وتتركز الأنظار في انطلاق الجولة على اختبارات المتصدر والوصيف أمام قطبي بر دبي الوصل والنصر، حيث يستقبل «الفرسان» صاحب مقعد الصدارة برصيد 23 نقطة، ضيفه الوصل «التاسع» برصيد 13 نقطة، ويعي «أصحاب الأرض» أهمية المواجهة بعد الخسارة الأولى في سجل الفريق أمام النصر في الجولة العاشرة «قبل التوقف» بنتيجة 0-1.

في المقابل، يخوض «النواخذة» صاحب الأداء القوي في الدوري والذي أهل الفريق لاحتلال مقعد وصافة الترتيب برصيد 19 نقطة، اختباراً جاداً أمام ضيفه النصر الخامس بـ17 نقطة، والمنتشي بفوزه في الجولة الأخيرة على المتصدر.

ويعول الجزيرة السادس برصيد 15 نقطة على مواجهة ضيفه البطائح صاحب المركز قبل الأخير بـ 13 نقطة، من أجل التقدم في سباق الترتيب، فيما تجمع المواجهة الرابعة في انطلاق الجولة 11 عجمان الثامن برصيد 14 نقطة بضيفه الظفرة صاحب المركز 12 برصيد 9 نقاط.