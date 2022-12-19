«إيه كي بارس» يتوج بكأس رئيس الدولة لهوكي الجليد

أبوظبي (وام)

أحرز فريق «إيه كي بارس التتارستاني» لقب بطولة كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد 2022، بعد الفوز على فريق الرئيس البيلاروسي في المباراة النهائية، التي أقيمت أمس السبت في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وأسدل الستار على منافسات البطولة التي أقيمت بمشاركة 4 فرق خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، وسط منافسات قوية وحضور جماهيري لافت.

وفي ترتيب الفرق جاء فريق الأكاديمية ثالثاً وستورمز رابعاً.

وقام هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، بحضور أندري لوتشينكو سفير بيلاروسيا لدى الدولة، بتتويج الفريق التتارستاني بكأس البطولة، وكذلك أصحاب المركزين الثاني والثالث بالميداليتين الفضية والبرونزية.

ونال جائزة أفضل مهاجم أندري كوستيتسيين لاعب الفريق البيلاروسي، وتوج بجائزة أفضل مدافع سيرجي كوزنيتوف لاعب فريق ستورمز، وجائزة أفضل حارس إيليا جولوبو، وأفضل لاعب في البطولة، وكلاهما من فريق إيه كي بارس التتارستاني.

وفي مباراة النهائي حقق فريق «إيه كي بارس» التتارستاني فوزاً صعباً على فريق الرئيس البيلاروسي بنتيجة 5-3، ليتوج باللقب.وفي مباراة تحديد المركز الثالث واجه فريق ستورمز فريق الأكاديمية، الذي ظهر بمستوى فني مغاير عما كان عليه في بداية البطولة، واستطاع أن يفوز على ستورمز نتيجة 10-4.

وأعرب حمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة، متوجهاً بالتهنئة إلى فريق كي إيه بارس التتارستاني على تحقيق لقب البطولة.

وقال: «شاهدنا منافسات قوية بين جميع الفرق، وحضوراً مميزاً، ونأمل أن تواصل اللعبة تطورها وتواجدها في الإمارات من أجل تقديم الأفضل على المستوى المحلي والخارجي».



