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«السلع البحري» يتوج أبطال «الشاطئية» والصيد بالصنارة

«السلع البحري» يتوج أبطال «الشاطئية» والصيد بالصنارة
20 ديسمبر 2022 01:38

السلع- منطقة الظفرة (وام) 

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توجت اللجنة المنظمة لمهرجان السلع البحري بدورته الثانية، الفائزين في البطولات الشاطئية ومسابقة الصيد بالصنارة، التي أقيمت على شاطئ مدينة السلع، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وحضر التتويج على مسرح المهرجان، زايد ساري المزروعي رئيس قسم الفعاليات في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وخليفة محمد البلوشي وفهد قبلان الشمري من اللجنة، وعدد من أهالي مدينة السلع وزوار المهرجان.
وأسفرت نتائج كرة القدم الشاطئية عن فوز فريق الظفرة بالمركز الأول، وحل ثانياً فريق براكة.
وفي كرة الطائرة الشاطئية تقدم فريق رأس غميس للمركز الأول، فيما حل ثانياً فريق الظفرة.
وسجلت مسابقة الصيد بالصنارة فوز عمر علي عبدالله بوهندي بالمركز الأول، وتبعه حسن جمعة عيسى الحمادي، ثم حماد صالح أحمد الحمادي، ورابعاً عبدالله راشد عبدالله الحمادي، وتبعه حسن محمد غيث الحمادي. وجاء سادساً محمود يسن مرسي، وفي المركز السابع عثمان سالم ماجد، وحل ثامناً محمد يوسف محمد الحمادي، وتاسعاً يوسف محمد عبدالله حيدر، وفي المركز العاشر عمر حسن شمس.
وشهدت بطولة كرة القدم الشاطئية مشاركة 8 فرق محلية و80 لاعباً، فيما سجلت بطولة كرة الطائرة الشاطئية 7 فرق و56 لاعباً، أما مسابقة الصيد بالصنارة فقد سجلت مشاركة 18 قارباً و90 صياداً.
على الجانب الآخر، شهدت مسابقة الرماية في المهرجان مشاركة 310 متسابقين من (ذكوراً وإناثاً) من جميع الجنسيات، للمنافسة في فئات المسابقة (فئة البندقية الهوائية، وفئة القوس والسهم).
وأسفرت فئة البندقية الهوائية عن فوز إيلاف خالد الحاج علي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني دانه حسين علي محمد الحمادي، وفي المركز الثالث أحمد سعيد السيد عارف، وحل بالمركز الرابع محمد ناصر خليفة طارش المنصوري، وجاءت بالمركز الخامس فاطمة الزهراء الشيخ حبيب.
وفي فئة القوس والسهم حصد علي صالح الشيخ حبيب المركز الأول، وحل ثانياً أحمد سعيد علي السيد، وثالثاً عمر محمد عبدالناصر، ورابعاً مزون ماجد حميد المنصوري، وفي المركز الخامس عبدالله محمد علي. وشهدت فئة البندقية الهوائية مشاركة 160 طفلاً، وفي فئة القوس والسهم شارك 150 طفلاً، من الذكور والإنات من مختلف الجنسيات.

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