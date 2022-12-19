إثارة مرعب تتواصل بالصيد بالصقور

منطقة الظفرة (الاتحاد)

شهدت منافسات الاستعراض الحر والتي أقيمت ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي، مشاركة كبيرة فاقت جميع التوقعات، بتجاوز عدد المشاركين في فئات الاستعراض الثلاث 150 سيارة، وحضور قوي وإقبال على المشاركة والحضور على حلبة الاستعراض في تل مرعب.

وسجل المغامرون من خلال المنافسة إبداعاً وتفوقاً في مختلف الحركات الاستعراضية، التي تم تقديمها على الحلبة مع محاولة الوصول للاستعراض الأفضل والتميز في تحقيق النقاط الأعلى والمراكز الأولى، وضمن فئة الإن (نيسان) تمكن من إحراز المركز الأول محمد سالم الجنيبي وحل في المركز الثاني حمد محمد الكعبي وثالثاً مطر محمد الشامسي، في حين حقق المركز الرابع خليفة خميس غريب وجاء خامساً محمود محمد الزرعوني وهي المنصة الإماراتية في هذه الفئة، وفي فئة الإس (الصالون) حقق المركز الأول سلطان فهد العقيلي وجاء في المركز الثاني عبد الله سيف النقبي، وثالثاً محمد جمعة الذيب، وحل في المركز الرابع حمد راشد المربحاني، ووصل للمركز الخامس سالمين راشد الجابري، وهي المنصة الإماراتية أيضاً، وعبر فئة (تويوتا) التي تألق بتحقيق المركز الأول ذياب ناصر الربيعي وجاء ثانياً حمد موسى البلوشي، وفي المركز الثالث سعود حمد الأحبابي، ورابعاً العماني سالم ثابت الساعدي، وحل خامساً سعود راشد المري.

وسجلت منافسات الاستعراض الحر وللمرة الأولى منذ مواسم إقبالاً كبيراً، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين، وهو سجل حضوراً قوياً وأسهم في سخونة المنافسة وهو ما يبشر بموسم مختلف من ناحية أرقام المشاركين والإقبال للمحترفين والنجوم، خصوصاً وأن فعاليات مهرجان ليوا الدولي تستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري مع انطلاق تحديات رياضية مختلفة كل يوم يجمع ما بين كل أنواع البطولات الحديثة للسيارات والمحركات والتراثية أيضا والمحبوبة في أوساط أبناء المنطقة والإمارات أيضاً.

وتتواصل اليوم منافسات اليوم الخامس من تحديات المهرجان والثاني من بطولة الصيد بالصقور، حيث كان يوم أمس مخصصاً للملاك وعبر أربع فئات، فيما يخصص اليوم للمحترفين من أربع فئات أيضاً، وينتظر أن تشهد إقبالاً ومشاركة واسعة في أجواء خيالية في تل مرعب.