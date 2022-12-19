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الرياضي

«القدس لأساتذة الجودو» تنطلق اليوم بمشاركة منتخبنا

لاعبو منتخب شباب الجودو يتوسطهم المدرب (الاتحاد)
20 ديسمبر 2022 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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تفتتح اليوم في مدينة القدس، بطولة الأساتذة الكبرى للجودو، والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي للجودو، وتستمر حتى بعد غدٍ «الخميس»، بمشاركة 367 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، من بينهم 36 لاعباً من أبرز اللاعبين المصنفين في العالم.
وتنطلق المباريات بمنافسات الوزن الخفيف على ضوء قرعة البطولة التي جرت مساء أمس بفندق الإقامة عبر تقنية الفيديو، بمشاركة ممثلي الدول المشاركة من بينهم منتخبنا الأول، الذي يشارك بلاعبين، هما باشا نور الذي يشارك في منافسات وزن تحت 81 كجم، وظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم، وقد أتم اللاعبان جاهزيتهما للمشاركة الإيجابية التي تسهم في زيادة رصيدهما من النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
ويرأس البعثة ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو، والمدرب فيكتور سكرتوف.
من جانب آخر، وصلت بعثة منتخب شباب الإمارات للجودو إلى مدينة مراكش المغربية للمشاركة في البطولة العربية للجودو، التي تقام هناك حتى 24 ديسمبر الحالي بالقاعة المغطاة بالمحاميد في مراكش، والتي تشهد مشاركة كبيرة من المنتخبات العربية والأندية الأبطال.
ويرأس البعثة التي غادرت فجر أمس عبر مطار دبي الدولي، محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد والمدير الفني للمنتخب جعفر النخلي، وتضم 6 لاعبين، هم: أحمد جاسم (اتحاد كلباء) حمد الهاشمي، عزان حسن الزعابي (خورفكان)، سعيد النقبي، سلطان الهوتي (الفجيرة للفنون القتالية)، ومنصور عبد الرحمن (الشارقة الرياضي).  
وحث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو البعثتين، على ضرورة التمثيل اللائق لجودو الإمارات في البطولتين تطلعاً لمرحلة جديدة خطط لها الاتحاد، والتي ستتكشف خلال الفترة القليلة القادمة، بما يسهم في دعم رياضة الإمارات، استثماراً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة.

الجودو
القدس
الاتحاد الدولي للجودو
محمد بن ثعلوب
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